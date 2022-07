LA DIETA NON È UN DJOKO - L'ALIMENTAZIONE È UN TASSELLO FONDAMENTALE PER IL SUCCESSO DEL TENNISTA, CHE A 35 ANNI E DOPO IL 21ESIMO SLAM NON HA INTENZIONE DI FERMARSI - "NOLE" SEGUE UN REGIME PLANT BASED E NON MANGIA LATTICINI, ZUCCHERI RAFFINATI, CIBI DIFFICILI DA DIGERIRE E GLUTINE - I PROTAGONISTI DEI SUOI PASTI SONO LEGUMI, VERDURE, FRUTTA SECCA, OLI SALUTARI E UN MIELE NEOZELANDESE CHE PROVIENE DA API CHE SI NUTRONO DA ALBERI MANUKA - E DENTRO LA BORRACCIA, DIVENTATA VIRALE NEGLI ULTIMI GIORNI, C'È…

Marco Vassallo per www.corriere.it

A trentacinque anni, Novak Djokovic non ha nessuna intenzione di fermarsi e continua a collezionare successi importanti nel mondo del tennis. Proprio ieri, ha conquistato il suo ventunesimo slam, trionfando sulla sacra erba di Wimbledon, il torneo più prestigioso di questo sport. Ma qual è il segreto del tennista serbo? In campo, solidità mentale e colpi da maestro lo hanno aiutato spesso a recuperare situazioni di svantaggio contro avversari più giovani di lui e pieni di talento.

Proprio come accaduto con Jannik Sinner, battuto ai quarti di finale in una partita lunga e faticosa (sia mentalmente che fisicamente). E nella finale dove è riuscito a sconfiggere il bad boy Nick Kyrgios, rimontando un set di svantaggio. Con la racchetta implacabile dunque, ma posato l’arnese, Nole pratica yoga e tai-chi ed è celebre per uno stile di vita attento e una dieta particolare. L’alimentazione è un tassello fondamentale per costruire il successo, per lui che è celiaco e da qualche anno ha scelto di non mangiare la carne. Non solo per motivi etici.

I segreti del campione

Come Cristiano Ronaldo e altri sportivi, Djokovic non ha mai nascosto un’attenzione maniacale per il benessere e la salute. Soprattutto da quando ha scoperto la sua celiachia e ha dovuto eliminare il glutine dai suoi pasti. Qualche anno dopo ha deciso di rinunciare alla carne, che prima consumava tre volte al giorno. Di fatto Nole segue un regime plant based e non mangia latticini, zuccheri raffinati e cibi difficili da digerire.

I protagonisti dei suoi pasti? Legumi, verdure, frutta secca e oli salutari. Un regime faticoso per gli amanti della buona tavola ma che, come ha dichiarato qualche tempo fa, è stato decisivo per le numerose vittorie. «Mangiando con la mia dieta ho eliminato le tossine e sono più consapevole del mio corpo in campo — aveva raccontato lui —. Quando giochi per tre, quattro o cinque ore di fila, c’è bisogno del carburante giusto, e per me il carburante giusto è a base vegetale».

Guai però a chiamarla dieta. Il campione, che all’epoca fu criticato per la sua decisione green — così come più recentemente per le sue posizioni no vax — ha definito il suo un vero e proprio stile di vita. «Vorrei ispirare altri atleti e far comprendere loro i benefici di questa scelta».

Le insalate e il succo di sedano

Djokovic non rinuncia mai, ad inizio giornata, a un bicchiere di acqua tiepida e limone che aiuta il corpo a disintossicarsi. Poi va di succo di sedano, usato anche da altri vip, di frullati con alghe e spinaci, e a base di concentrato di proteine di piselli. Le insalate, invece, sono le regine dei suoi pranzi che includono la pasta, senza glutine, condita con verdure e formaggio vegan. Ma Nole è ghiotto anche di avocado, di anacardi, the alla liquirizia e di miele.

Il miele neozelandese e la pozione magica

Non un miele qualunque il suo prediletto. Quello che consuma è rigorosamente neozelandese. Proviene da api che si nutrono da alberi Manuka, un arbusto pieno di proprietà energetiche. Lo mangia la mattina — due cucchiai — ma anche durante i match, dove inghiotte e inala «una pozione magica», come l’ha definita lui stesso. Non si sa cosa ci sia nella borraccia ma gli esperti pensano sia polvere isotonica, usata per reintegrare rapidamente le energie durante lo sforzo fisico.

Finale green

Anche Kyrgios, il suo avversario in finale, aveva dichiarato due anni fa di smettere di mangiare la carne. Alla base della decisione, forse più motivazioni etiche che altro. «Per molto tempo sono stato preoccupato per il benessere degli animali, in particolare nel mio Paese — aveva detto due anni fa l’australiano, noto per il suo carattere eccentrico e per un talento cristallino ma discontinuo —. Le immagini che abbiamo visto in questi mesi con animali che soffrono a causa degli incendi mi hanno colpito ancora di più e così ho da tempo deciso di evitare carne e latticini. Non è una cosa che c’entra con la mia salute».

