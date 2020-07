24 lug 2020 11:30

A DILE', MA CHE TI CIANCICHI? LE FOTO DI "DIVETTA" LEOTTA PRIMA DI LAZIO-CAGLIARI - SIMONE INZAGHI FESTEGGIA LA QUALIFICAZIONE CHAMPIONS MA SI MANGIA LE MANI PER IL CAMPIONATO - “C'È UN PO' DI RAMMARICO PER LO SCUDETTO. PECCATO NON AVER AVUTO TANTI GIOCATORI A DISPOSIZIONE…” – NELL’INCONTRO CON LOTITO PER IL RINNOVO AVREBBE CHIESTO GARANZIE DAL PUNTO DI VISTA TECNICO CON CONFERME DEI BIG E NUOVI INNESTI PER ALLUNGARE LA PANCHINA – LOTITO E LA QUESTIONE STIPENDI...