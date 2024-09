IL DILEMMA AMLETICO CHE AFFLIGGE GLI ITALIANI: QUESTA SERA ITALIA-FRANCIA, LA SEMIFINALE AGLI US OPEN DI SINNER O MARIA ROSARIA BOCCIA DA TELESE? - GLI AZZURRI IN CAMPO ALLE 20.45, UN QUARTO D'ORA PRIMA DELLA SFIDA TRA IL TENNISTA NUMERO UNO AL MONDO E JACK DRAPER - UN TEMPO NON C'ERA PARTITA MA LA DELUSIONE PER IL FLOP AGLI EUROPEI E L'ENTUSIASMO PER IL "MAGIC MOMENT" DEL TENNIS ITALIANO POTREBBE FAR PROPENDERE PER SINNER - C'È ANCHE CHI SI ARMA DI TELECOMANDO E TELEFONINO PER NON PERDERSI NULLA...

Sinner o l’Italia? Cosa sceglieranno gli italiani questa sera accomodati sul divano davanti alla tv? Un bel dilemma. Francia-Italia è un big-match, in più la curiosità di vedere la Nazionale rivoluzionata da Spalletti dopo il doloroso fallimento agli Europei in Germania è tanta. L’esordio degli Azzurri nella Nations League è su Rai Uno dalle 20.45. […]

Dall’altra parte però c’è Sinner, che […] questa sera gioca la sua prima semifinale agli Us Open contro Draper. È il favorito e le chance di arrivare in finale e vincere lo Slam sono tante. Anche questo grande appuntamento è in chiaro su Super Tennis Tv, canale 64 del digitale terrestre a partire dalle 21 (sarà visibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky).

[…] Il numero uno al mondo gioca prima, quindi noi per una volta non siamo costretti a mettere la sveglia in piena notte per vedere Jannik. Un’occasione ghiottissima. E allora il dilemma è di quelli difficili da risolvere. A meno che non ci si organizza con due tv, oppure un computer per non perdersi nulla, ma si rischia di impazzire.

