DILETTA-CI: “SE SEI INTERESSATO SOLO AL CALCIO SENTI LE MIE PAROLE, ALTRIMENTI MI GUARDI...” – L’INTERVISTA DELLA LEOTTA AL ‘SUN’ SCATENA FABIO RAVEZZANI, DIRETTORE DI TELELOMBARDIA: “SPERO SIA SOLO UN ERRORE DI TRADUZIONE. IN CASO CONTRARIO, MILLE COLLEGHE BRAVE, SERIE E PREPARATE HANNO TUTTA LA MIA SOLIDARIETÀ” – MELOCCARO (SKY): “IL BACCHETTONISMO AVANZA” (E RAVEZZANI REPLICA: "TROVERA' CANALI PIU' CONSONI AL SUO VOYEURISMO") – SUI CORI DEI TIFOSI DEL NAPOLI, DILETTA SPIEGA… - VIDEO

Diletta Leotta al Sun: E’ meglio avere più frecce al proprio arco. Se sei interessato solo al calcio senti le mie parole, altrimenti mi guardi... Spero sia solo un errore di traduzione. In caso contrario, mille colleghe brave, serie e preparate hanno tutta la mia solidarietà.

Quanto successo a Napoli a Diletta Leotta ha fatto il giro del mondo. I tifosi napoletani le hanno dedicato un coro non proprio educato e lei ha risposto ironicamente. Intervistata dal Sun, la presentatrice ha parlato di questo episodio, ma anche di molte altre cose legate alla sua carriera e al lavoro.

NAPOLI – “È stato un malinteso. I tifosi del Napoli mi hanno supportato per tutta la partita, poi hanno provato ad andare oltre dopo la vittoria del Napoli, ma era solo uno scherzo. La mia reazione è stata parte dell’ironia del momento. A volte sembra che tutto ciò che faccio diventi virale“.

LAVORO -“Giornalista? È sempre stato un mio sogno sin da quando ero bambina e intervistavo i miei amici dopo le partite di calcio. La settimana scorsa ho intervistato Radja Nainggolan a Cagliari e ho avuto l’opportunità di conoscere molto meglio il centrocampista belga. Sono stato colpito dalla sua forza e dal suo amore per la squadra e la sua vita.

Oltre ai grandi giocatori, ho avuto la possibilità di incontrare i manager di calcio di maggior successo come Josè Mourinho o Carlo Ancelotti. Un giorno vorrei intervistare giocatori che giocano all’estero come Messi, Sergio Ramos, Salah, Kane, Neymar, nonché leggende della Premier League come David Beckham, Alan Shearer e Sir Alex Ferguson”.

ITALIA – “È sempre meglio avere più frecce nel proprio arco. Quindi, se sei solo interessato al calcio, senti le mie parole, altrimenti mi guardi… Sto scherzando, ma la metafora è piuttosto azzeccata. Mi piacerebbe essere in campo quando l’Italia vincerà la prossima Coppa del Mondo!”.

