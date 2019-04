DILETTA, SCANSATE! SI CHIAMA LUDOVICA PAGANI LA RISPOSTA DELLA RAI ALLA LEOTTA: HA COMINCIATO LA CARRIERA NEL GIORNALISMO SPORTIVO CON UNA CLAMOROSA GAFFE (SCAMBIO’ I PUNTI CON LA POSIZIONE IN CLASSIFICA), ORA È INVIATA DI 'QUELLI CHE IL CALCIO' - HA 1,8 MILIONI DI FOLLOWERS SU INSTAGRAM. IN UN’INTERVISTA RIVELO’ IL PERCHE' DI QUELLO SCIVOLONE... - VIDEO+FOTOGALLERY BIRBANTELLA

Gabriele Fazio per www.agi.it

ludovica pagani 96

Sono ormai un lontano ricordo i tempi della storica gaffe all’esordio su Bergamo Tv, quando chiamata a leggere la classifica Ludovica Pagani, influencer classe ’95, scambiò i punti con la posizione, così il Napoli, allora primo, divenne 47esimo, 45esima la Juventus, 41esima l’Inter e così via…una figuraccia diventata virale grazie alla pagina satirica “Calciatori brutti”, ma la Pagani non ne fece una piega, anzi ne approfittò per far conoscere una parte di sé, messa in secondo piano rispetto all'avvenenza: l'autoironia. Finì così per diventare protagonista di molti video di “Calciatori brutti” e acquistare in popolarità.

ludovica pagani 82

Con il passaggio a Sportitalia è rientrata nella lunga lista di volti femminili prestati ai talk calcistici, rappresentando, tra l’altro, un aspetto del gioco - ma sarebbe forse meglio chiamarlo “fuorigioco” - che grazie alla forza dei social sta occupando sempre più spazio nell’attenzione di chi segue il calcio: i profili delle mogli dei calciatori, le famigerate Wags.

Con 1,8 milioni di followers su Instagram e una celebrità alimentata dal passaggio a Quelli che il calcio come inviata Ludivica sembra destinata a vestire i panni di Diletta Leotta di casa Rai.

ludovica pagani 81

La Pagani in realtà non nasce giornalista, anzi, spiegando il perché di quello scivolone di Bergamo Tv ai microfoni di Sportal.it aveva confessato il calcio per lei "era arabo, zero” e in trasmissione lo sapevano. Frequentando i salotti calciofili della tv italiana evidentemente qualcosa l’avrà imparata ed è per questo che la Rai ha deciso di puntare su di lei, capace di svolgere il suo ruolo ma anche di richiamare il suo numeroso seguito social a sintonizzarsi sulla rete di stato ogniqualvolta appare sullo schermo.

ludovica pagani 92 ludovica pagani 45 ludovica pagani 79

ludovica pagani 69 ludovica pagani 41

ludovica pagani 86 ludovica pagani 19 ludovica pagani 102 ludovica pagani 18 ludovica pagani 30 ludovica pagani 24 ludovica pagani 20 ludovica pagani 34 ludovica pagani 35 ludovica pagani 21 ludovica pagani 37 ludovica pagani 23 ludovica pagani 22 ludovica pagani 36 ludovica pagani 51 ludovica pagani 87 ludovica pagani 93 ludovica pagani 78 ludovica pagani 44 ludovica pagani 50 ludovica pagani 9 ludovica pagani 46 ludovica pagani 52 ludovica pagani 85 ludovica pagani 91 ludovica pagani 90 ludovica pagani 84 ludovica pagani 53 ludovica pagani 47 ludovica pagani 8 ludovica pagani 43 ludovica pagani 57 ludovica pagani 80 ludovica pagani 94 ludovica pagani 95 ludovica pagani 55 ludovica pagani 97 ludovica pagani 56 ludovica pagani 42 ludovica pagani 68 ludovica pagani 54 ludovica pagani 40 ludovica pagani 83

ludovica pagani 31 ludovica pagani 25 ludovica pagani 33 ludovica pagani 27 ludovica pagani 101 ludovica pagani 100 ludovica pagani 26 ludovica pagani 32 ludovica pagani 17 ludovica pagani 16 ludovica pagani 28 ludovica pagani 14 ludovica pagani 15 ludovica pagani 29 ludovica pagani 11 ludovica pagani 39 ludovica pagani 38 ludovica pagani 10 ludovica pagani 12 ludovica pagani 13 ludovica pagani 7 ludovica pagani 48 ludovica pagani 74 ludovica pagani 60 ludovica pagani 61 ludovica pagani 75 ludovica pagani 49 ludovica pagani 6 ludovica pagani 4 ludovica pagani 63 ludovica pagani 77 ludovica pagani 88 ludovica pagani 89 ludovica pagani 76 ludovica pagani 62 ludovica pagani 5 ludovica pagani 1 ludovica pagani 66 ludovica pagani 72 ludovica pagani 99 ludovica pagani 98 ludovica pagani 73 ludovica pagani 67 ludovica pagani 2 ludovica pagani 71 ludovica pagani 65 ludovica pagani 59 ludovica pagani 58 ludovica pagani 64 ludovica pagani 70 ludovica pagani 3 ludovica pagani ludovica pagani ludovica pagani ludovica pagani ludovica pagani ludovica pagani ludovica pagani ludovica pagani ludovica pagani