DIO E’ MORTO, MARX PURE E BALOTELLI HA “MAL DI STOMACO”: “L’ITALIA E’ NEL DEGRADO” - BALO POLITIK SULLA GESTIONE DELLA PANDEMIA: “MI SPIEGATE CHE ZONA ROSSA È QUESTA CON IL TRAFFICO ODIERNO QUASI MAGGIORE ALLA NORMALITÀ? TUTTI QUESTI SFORZI PER POI ARRIVARE A UN ALTRO LOCKDOWN? MA È POSSIBILE CHE…”

Da gazzetta.it

balotelli

Mario nelle stories se la prende con le norme anti Covid: “Possibile che non si possa gestire il paese e chi ci abita in modo sano e onesto? Con la zona rossa c’è il doppio del traffico”

Non si è mai fatto problemi a esprimere le proprie opinioni e Mario Balotelli dice la sua anche sul Covid, o meglio sui disagi provocati dalla gestione della pandemia. “L’Italia ragazzi è l’Italia, c’è poco da dire. È il paese forse più bello al mondo, ma sta degradando a causa di pochi e io ho il mal di stomaco”, ha preso il telefono e si è sfogato nelle sue stories su Instagram l’attaccante del Monza.

BALOTELLI 3

LA POSIZIONE

“Premetto, non sono di sinistra, non sono di destra e non prendo posizioni politiche da mai - ha scritto -. Ragazzi i casi stanno ri-aumentando e sinceramente non mi capacito del perché abbiamo dovuto passare Natale e Capodanno così”. La chiusura è piena di interrogativi che non sono probabilmente solo i suoi: “Hanno chiuso per poi richiuderci e ora mi spiegate che zona rossa è questa con il traffico odierno quasi maggiore alla normalità? Tutti questi sforzi per poi arrivare a un altro lockdown? Ma è possibile che non si possa gestire l’Italia e chi vi abita in modo sano e onesto?”.

balotelli balotelli

balotelli mario balotelli 3 mario balotelli 1 mario balotelli 2 mario balotelli 5 mario balotelli 4 BALOTELLI GALLIANI 1