DIPLOMAZIA NEL PALLONE! - LA MARINA AMERICANA HA RECUPERATO PARTE DEL PALLONE SPIA CINESE ABBATTUTO - PER L'INTELLIGENCE DI WASHINGTON, LA CINA AVREBBE UNA FLOTTA DI VELIVOLI SIMILI, CHE SAREBBERO STATI INVIATI "IN TUTTI E CINQUE I CONTINENTI" - NEL FRATTEMPO A PECHINO FANNO I FINTI TONTI, NON RISPONDONO ALLE CHIAMATE AMERICANE, E HANNO ADDIRITTURA IL CORAGGIO DI PRESENTARE UNA PROTESTA FORMALE "CONTRO L'USO DELLA FORZA DA PARTE DEGLI STATI UNITI"

1. CASA BIANCA: "I PALLONI SPIA CINESI INVIATI SU CINQUE CONTINENTI"

Estratto Da www.tgcom24.mediaset.it

Secondo la Casa Bianca, i palloni spia cinesi hanno operato su cinque continenti. La Cina, infatti, dispone di una "flotta globale" di palloni per la sorveglianza simili a quello abbattuto dagli Stati Uniti […] la portavoce della Casa Bianca ha spiegato che "nel corso degli ultimi anni questi velivoli sono stati avvistati mentre sorvolavano Paesi in tutti e cinque i continenti".

Nonostante la Cina abbia sempre detto che si tratta di palloni meteorologici, l'intelligence Usa ritiene che il pallone faccia parte di un esteso programma di sorveglianza gestito dall'esercito di Pechino nella piccola provincia cinese di Hainan. L'intelligence Usa non conosce le esatte dimensioni della flotta di palloni spia cinese, me il programma di sorveglianza avrebbe condotto negli ultimi anni almeno una ventina di missioni, circa la metà delle quali nello spazio aereo Usa, sebbene non necessariamente sul territorio degli Stati Uniti.

2. PALLONE-SPIA: CINA, PROTESTA FORMALE A USA SU USO FORZA

(ANSA) - La Cina ha presentato ieri una protesta formale al Dipartimento di Stato Usa per l'abbattimento del 'dirigibile civile senza pilota' da parte dei militari americani, entrato "involontariamente" nello spazio aereo: lo comunica una nota dell'ambasciata cinese a Washington, secondo cui l'incaricato d'affari Xu Xueyuan, "su istruzione", ha espresso "ferma opposizione e forte protesta contro l'uso della forza da parte degli Stati Uniti", esortando a "la parte statunitense a non intraprendere alcuna azione che possa aggravare e complicare la situazione. La parte cinese si riserva il diritto fornire ulteriori risposte se necessario". (ANSA).

3.PALLONE-SPIA: CNN, È PARTE PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA CINESE

(ANSA) - I funzionari dei servizi segreti statunitensi ritengono che il pallone spia cinese, recentemente avvistato e abbattuto negli Usa, faccia parte di un vasto programma di sorveglianza gestito dalle forze armate cinesi. Lo afferma la CNN. Il programma di sorveglianza, che comprende una serie di palloni simili, è in parte gestito dalla piccola provincia cinese di Hainan, sostengono i funzionari Usa. Gli Stati Uniti non conoscono le dimensioni precise della flotta di palloni aerostatici di sorveglianza cinesi, ma le fonti dicono che il programma ha condotto almeno due dozzine di missioni su almeno cinque continenti negli ultimi anni. Circa una mezza dozzina di questi voli sono stati effettuati all'interno dello spazio aereo statunitense, anche se non necessariamente sopra il territorio americano.

4. PALLONE SPIA CINESE, GLI USA RECUPERANO I RESTI IN MARE. PECHINO: «RESTITUITECELI»

Estratto dell'articolo Guido Santevecchi per www.corriere.it

I palombari della US Navy hanno recuperato parte del pallone-spia abbattuto sabato davanti alla costa della South Carolina. Il comando dell’operazione ha diffuso foto della pesca che gli analisti dell’intelligence sperano risulti miracolosa, vale a dire ricca di informazioni sulla tecnologia usata da Pechino per spiare e sul materiale raccolto dalla sonda durante il sorvolo del territorio americano.

Dal portfolio di immagini al momento spuntano solo i resti della tela del pallone. Qualcosa di più sulle attrezzature di bordo, presto, Washington dovrà rivelarlo, per avvalorare la tesi che lo spionaggio comunista abbia tentato un colpo clamoroso proprio mentre Xi Jinping si preparava a ricevere il Segretario di Stato Antony Blinken nel primo faccia a faccia di così alto livello da cinque anni. […]

Mentre la US Navy tira su il pallone dall’oceano, il Ministero della Difesa di Pechino non alza il telefono per rispondere a una chiamata del Pentagono. Lloyd Austin, capo del Pentagono, aveva proposto un colloquio sulla «linea dedicata» all’omologo Wei Fenghe, ma «sfortunatamente non ha ricevuto risposta». Lo ha dichiarato il generale Patrick Ryder, portavoce della Difesa degli Stati Uniti. […]

