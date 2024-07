DITO "MEHDI" - IL NEO-ACQUISTO DELL'INTER MEHDI TAREMI VIENE PIZZICATO CON LA CACCOLA "IN FUORIGIOCO" - IN UN VIDEO DIVENTATO VIRALE, SI VEDE L'IRANIANO CHE SI SCACCOLA IN TRENO E POI SI PULISCE SUL SEDILE - IL 32ENNE E' PARTITO BENE CON I NERAZZURRI, SEGNANDO 5 GOL NELLE 3 AMICHEVOLI PRE-CAMPIONATO - LA LEGGENDA DEL CALCIO IRANIANO ALI DAEI: "A PARAMETRO ZERO È UN AFFARE INCREDIBILE, LA SUA QUALITÀ MIGLIORE? L’INTELLIGENZA CALCISTICA" (MA NON L'IGIENE PERSONALE)

grande taremi che figura di merda pic.twitter.com/WNR5a34zAo — OKAFORDISMO FONSECHIANO?? (@Okafordismoo) July 28, 2024

Da https://www.fcinternews.it/

MEHDI TAREMI

L'Inter di Taremi: la Gazzetta dello Sport titola così all'indomani del netto 3-0 nerazzurro al Las Palmas che ha visto l'iraniano grande protagonista con una doppietta (e non solo). Parliamo di un ragazzo di 32 anni, con alle spalle già una carriera importante, dunque non serviva certo un'amichevole estiva per scoprirne le qualità. La certezze - come sottolinea la rosea - è che Inzaghi si ritrova un attaccante con qualità, esperienza, in grado di fare tante cose e tutte utili. Un titolare aggiunto, insomma, proprio come nei piani. Perché non è giusto pensare alla concorrenza come a un problema. [...]

2. IL TOTEM DELL’IRAN «MEHDI IL MEGLIO DI TUTTA L’ASIA FARÀ PIÙ DI 15 GOL»

Estratto dell'articolo di Francesco Pietrella per “la Gazzetta dello Sport”

Il totem dell’Iran approva. «Taremi è un vero bomber, può segnare almeno 15 gol. È il miglior centravanti di tutta l’Asia». Così parlò Ali Daei, icona del calcio persiano, una sorta di Roberto Baggio del Golfo Persico capace di unire milioni di iraniani. Il recordman di gol del suo Paese con due Mondiali nel c.v. Il secondo marcatore più prolifico della storia delle nazionali insieme a Messi. Davanti a loro c’è solo Cristiano Ronaldo, che l’ha sorpassato tempo fa.[...]

MEHDI TAREMI

Insomma, i nerazzurri hanno piazzato il colpo?

«Assolutamente. A parametro zero è un affare incredibile, considerando ciò che ha fatto al Porto negli ultimi 4 anni. Più di novanta gol, reti decisive in Champions, diversi trofei. Approvato». [...]

In cosa si distingue dagli altri?

«L’intelligenza calcistica. Taremi si muove molto, per questo sorprende i difensori. In più, è anche fisico. Non perde un duello e non è facile sradicargli il pallone dai piedi. A questo unisce una grande qualità tecnica in fase di rifinitura che magari non ti aspetti».

MEHDI TAREMI

[...] A quanti gol può arrivare?

«Dipende da contesto e titolarità, ma io direi anche 15. Anzi, pure di più. La A è molto più difficile rispetto al campionato portoghese, ma quando sai segnare lo sai fare sempre, in ogni categoria...».

Come è fuori dal campo?

«Umile, rispettoso, con valori. Non ha mai dimenticato da dov’è partito, le sue origini e la città che l’ha visto nascere, Bushehr. Ha grande personalità. Fin qui non ho ancora avuto di parlarci, ma sono sicuro che farà bene. E soprattutto che farà gol. I tifosi dell’Inter possono stare tranquilli».

MEHDI TAREMI MEHDI TAREMI MEHDI TAREMI MEHDI TAREMI MEHDI TAREMI