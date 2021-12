29 dic 2021 16:53

DJOKO FUORI DAI GIOCHI - NOVAK DJOKOVIC, NOMINATO ATLETA DELL’ANNO DAL QUOTIDIANO FRANCESE “L’EQUIPE”, HA ANNUNCIATO CHE NON ANDRÀ A SYDNEY PER L’ATP CUP – IL SERBO SI È RIFIUTATO DI RIVELARE SE SI SIA VACCINATO CONTRO IL COVID O MENO, CONDIZIONE NECESSARIA PER PARTECIPARE AI TORNEI IN AUSTRALIA – IN DUBBIO ANCHE LA SUA PARTECIPAZIONE AGLI AUSTRALIAN OPEN, IN PROGRAMMA A PARTIRE DAL 17 GENNAIO…