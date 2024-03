DJOKOVIC ANNUNCIA LA SEPARAZIONE DAL SUO COACH GORAN IVANISEVIC: "IN CAMPO ALTI E BASSI, MA RIMANE LA NOSTRA AMICIZIA" - IL NUMERO 1 DEL MONDO, IN QUESTI GIORNI A BELGRADO PER PREPARARE LA STAGIONE SULLA TERRA ROSSA, HA AFFIDATO A UN POST SUI SOCIAL LA COMUNICAZIONE DI QUESTA SCELTA. RICORDO IL MOMENTO IN CUI HO INVIATO GORAN A FARE PARTE DEL TEAM. ERA IL 2018 E INSIEME A MARIAN VAJDA STAVAMO CERCANDO DI INNOVARE IL SERVIZIO E PORTARE UN PO' DI MAGIA AL NOSTRO DUO. E ALLA FINE..."

Con un post diffuso sui social Novak Djokovic ha comunicato la fine della collaborazione con Goran Ivanisevic, suo coach dal 2018.

La notizia arriva all'improvviso e non era nell'aria: Novak Djokovic ha annunciato la separazione immediata dal suo attuale allenatore, Goran Ivanisevic. Il numero 1 del mondo, in questi giorni a Belgrado per preparare la stagione sulla terra rossa, ha affidato a un post sui social la comunicazione di questa scelta.

Insieme dal 2018, quando Ivanisevic, dopo l'esperienza con Cilic, si aggiunse a Marián Vajda (storico coach di Nole), il croato ha condiviso di fatto tutta la seconda parte di carriera di Djokovic. Un periodo in cui il serbo, sotto Ivanisevic, ha raccolto enormi risultati: su tutti i 12 titoli dello slam che l'hanno portato al record in solitaria nella storia del gioco di 24 titoli major.

Nel post su Instagram Djokovic si è così espresso: "Ricordo chiaramente il momento in cui ho inviato Goran a fare parte del team. Era il 2018 e insieme a Marian stavamo cercando di innovare il servizio e portare un po' di magia al nostro duo. E alla fine non abbiamo portato solo il servizio, ma anche risate, divertimento, classifiche chiuse da n°1 a fine anno, una serie di record e altri 12 titoli dello slam (oltre ad alcune finali perse). C'è stato anche un po' di 'drama', ovviamente, come la #Nolefam ben sa.

Io e Goran abbiamo deciso di smettere di lavorare insieme alcuni giorni fa. La nostra chimica in campo ha avuto i suoi alti e bassi, ma la nostra amicizia è solida come una roccia. Infatti sono orgoglioso di dire che al di là di vincere tornei insieme, abbiamo una battaglia a Parchisi che continua e continuerà per tanti anni. E quello per noi non finirà mai.

Grazie di tutto amico mio, ti voglio bene".