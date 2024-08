DJOKOVIC NELLA LEGGENDA OLIMPICA! NON E’ STATA UNA PARTITA MA UN ROMANZO: NOLE BATTE ALCARAZ CON UN DOPPIO TIE-BREAK E CONQUISTA L’ORO INSEGUITO DA UNA VITA. IL 37ENNE SERBO DIVENTA IL QUINTO GIOCATORE A COMPLETARE IL GOLDEN SLAM OVVERO A RIUSCIRE, NELL’ARCO DELLA CARRIERA, A VINCERE TUTTI GLI SLAM E L’ORO OLIMPICO - LE LACRIME, LA MANO CHE TREMA, LA CORSA IN TRIBUNA PER ABBRACCIARE LA FAMIGLIA: COSA FARA' ORA IL 37ENNE NOLE DOPO AVER RAGGIUNTO L'OBIETTIVO CHE GLI MANCAVA?

Le lacrime, la mano che trema, la corsa in tribuna per abbracciare la famiglia dopo un oro che consacra il 37enne Novak Djokovic alla leggenda di Olimpia.

Con Williams, Graf, Agassi e Nadal il campionissimo serbo diventa il quinto giocatore a completare il golden Slam ovvero a riuscire, nell’arco della carriera, a vincere tutti gli Slam e l’oro olimpico. A rendere ancora più epico il successo a cinque cerchi che inseguiva da tutta la vita è stata la partita contro il fenomeno Alcaraz, 15 anni meno di lui. Una battaglia di due ore e mezza, due tie-break vinti.

Punto a punto: ogni pallina, un romanzo. Una successione di colpi, uno più spettacolare dell’altro. Il cuore in gola e la racchetta come un bisturi a incidere nell’aria traiettorie difficili solo da immaginare per gli spettatori in tribuna e a casa. Una sfida senza tregua. Alla fine lo spagnolo, che aveva superato Nole a Wimbledon, si deve arrendere.

Finisce con Djokovic in lacrime, che corre ad abbracciare sugli spalti la figlia Tara, sette anni, che per tutto il match ha tenuto tra le mani un foglio di carta con una scritta: "Papà, sei il migliore". Ora che ha raggiunto anche questo obiettivo cosa farà il tennista serbo? Se qualcuno aveva ancora dei dubbi sulla sua competitività, la finale olimpica è arrivata come una sentenza. Djokovic se la gioca ancora con i migliori. E di fermarsi non sembra avere la minima voglia…

