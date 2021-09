3 set 2021 10:45

DODO MOLINARI DA SBALLO: BUCA AL PRIMO COLPO ALL’OPEN D’ITALIA DI GOLF AL MARCO SIMONE DI GUIDONIA. LA PRODEZZA DA 200 METRI HA PERMESSO ALL’AZZURRO DI AGGIUDICARSI UN’AUTO MESSA IN PALIO PER L’OCCASIONE DALLO SPONSOR DEL TORNEO: “NON È STATA LA PRIMA VOLTA IN CARRIERA CHE HO CENTRATO LA BUCA AL PRIMO COLPO. MA NON AVEVO MAI VINTO NIENTE, QUINDI STAVOLTA DICIAMO CHE È STATA FRUTTUOSA...” – AVVISTATI SUL GREEN ANCHE PIGI PARDO E MASSIMO DE LUCA - VIDEO+FOTO BY MOLINARI