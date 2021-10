DONNARUMMA HA SUBITO UN CONTRACCOLPO PSICOLOGICO PER I FISCHI A SAN SIRO? – L’ERRORE DEL PORTIERONE AZZURRO SUL GOL DEL BELGA DE KETELAERE HA FATTO SOLLEVARE QUALCHE SOPRACCIGLIO: GIGIO SEMBRA LA COPIA SBIADITA DI QUELLO CHE ABBIAMO AMMIRATO A EURO 2020 – GIÀ DURANTE LA PARTITA CONTRO LA SPAGNA, DONNARUMMA NON ERA SEMBRATO TRANQUILLO (MA ERA GIUSTIFICATO DAL CLIMA OSTILE NEI SUOI CONFRONTI) MA NELLA FINALE PER IL TERZO POSTO NON AVEVA SCUSE… - VIDEO

Antonio Prisco per www.ilgiornale.it

GOL DE KETELAERE ITALIA BELGIO

Cala il sipario sulla Nations League e Gigio Donnarumma può tirare un sospiro di sollievo. Sul gol del Belgio il portiere dell'Italia viene infilato sotto le gambe dal centrocampista belga De Ketelaere, negli ultimi minuti di partita: un errore davvero insolito per un portiere del suo calibro.

Dopo la discussa semifinale contro la Spagna, sono stati giorni davvero particolari per l'ex numero uno del Milan, parso la brutta copia del portiere, ammirato nella vittoria dell'Italia ad Euro 2020. Di sicuro ha inciso l'aspetto psicologico perché a livello tecnico Gigio non si può discutere.

TIFOSI CONTRO GIGIO DONNARUMMA

Il ritorno a San Siro ha riportato a galla questioni irrisolte con i tifosi rossoneri e una frattura che ormai non si può più ricomporre. Lo striscione polemico nei suoi confronti, i tanti fischi arrivati dagli spalti del Meazza nella semifinale contro la Spagna hanno inevitabilmente condizionato la sua prestazione mercoledì scorso.

Gigio non era affatto tranquillo, bastava guardarlo ogni volta che aveva il pallone tra i piedi per un rinvio o per un semplice appoggio. Così se sui due gol di Ferran Torres non ha alcuna colpa. Dopo l'1-0 rischia di combinare un autentico disastro.

GIGIO DONNARUMMA CONTESTATO DURANTE ITALIA SPAGNA A SAN SIRO

Il diagonale di Marcos Alonso, infatti, era violento e Gigio era ben piazzato, solo che non l’ha trattenuto, facendosi scavalcare dal pallone che è andato a sbattere sul palo. Un assurdo dejavù di quanto accadde a Pagliuca nella finale di Usa 94 contro il Brasile.

All'Allianz Stadium invece è stato accolto da vero campione d'Europa in carica tra cori e ovazioni a lui dedicate. Anche lui ha mostrato di apprezzare tanto affetto: sommerso dagli applausi durante un disimpegno, il numero uno azzurro ha alzato le braccia in segno di sincero ringraziamento.

Un feeling nato oggi che chissà forse un giorno potrebbe portarlo a vestire la maglia della Juventus. La prima da capitano con la maglia dell'Italia nel solco di Zoff e Buffon ha un sapore di sicuro particolare.

GOL DE KETELAERE ITALIA BELGIO

Gigio pasticcia su un'uscita ma è assai reattivo sui tiri di Alderweireld. Due traverse e un palo lo aiutano a mantenere la porta inviolata ma nei minuti finali arriva la perfida beffa. Il gol del Belgio arriva su un capovolgimento di fronte. Charles De Ketelaere, ventenne centrocampista del Bruges, si trova a tu per tu con il nuovo capitano azzurro.

italia belgio

Donnarumma lo affronta con le gambe totalmente aperte e per il giovane belga è un gioco da ragazzi infilarlo con un preciso tocco di piatto per il 2-1 finale. Davvero un grave smacco prendere un gol così per un portiere come lui.

Per fortuna non c'è più tempo, l'Italia chiude al terzo posto la Nations League, aggiungendo un altro mattoncino alla propria posizione nel Ranking Fifa, utilissimo in vista della eventuale qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Per Donnarumma il ritorno a Parigi è piuttosto mesto: gli servirà recuperare serenità per affrontare al meglio l'acerrima rivalità con Keylor Navas.

italia belgio 3 GIGIO DONNARUMMA CONTESTATO DURANTE ITALIA SPAGNA A SAN SIRO GIGIO DONNARUMMA CONTESTATO DURANTE ITALIA SPAGNA A SAN SIRO MEME SU GIGIO DONNARUMMA donnarumma GOL DE KETELAERE ITALIA BELGIO