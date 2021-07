DOPO BENNY PILATO, ALTRO FLOP: SIMONA QUADARELLA SOLO QUINTA NEI 1500 STILE LIBERO DI CUI E’ CAMPIONESSA MONDIALE – “MI DISPIACE, FINO AI 900 METRI STAVO LOTTANDO, POI MI SONO MANCATE LE ENERGIE, A CAUSA DELLA GASTROENTERITE CHE MI HA PENALIZZATO LA SCORSA SETTIMANA. NON SI POSSONO FARE MIRACOLI” - ALL'ITALIA INIZIANO A MANCARE ALCUNE MEDAGLIE DATE PER SICURE NEL NUOTO. E PALTRINIERI HA AVUTO LA MONONUCLEOSI…

Da gazzetta.it

simona quadarella

Simona Quadarella è solo quinta nei 1500 (al debutto nel programma olimpico) di cui è campionessa mondiale: raccoglie un quinto posto insoddisfacente se si pensa solo al crono della finale che è peggiore di quello della batteria: 15'53"97 contro 15'47"34. La romana ha un personale di 15'40"89 e solo confermando quel tempo avrebbe potuto conquistare la medaglia.

simona quadarella

Trionfa l'americana Katie Ledecky, al primo titolo a Tokyo, sesto in tre Olimpiadi, autrice di 15'37"34, sulla connazionale Erica Sullivan 15'41"41, il bronzo è della tedesca Sarah Kohler in 15'42"91, il legno è della cinese Wang Jianjiahe15'46"37, quindi la romana. "Mi dispiace, fino ai 900 metri stavo lottando, poi mi sono mancate le energie, a causa della gastroenterite che mi ha penalizzato la scorsa settimana. Non si possono fare miracoli. Ora cercherò di convogliarle per gli 800. Non prometto niente ma cercherò di reagire, fino agli 800 ci sono".

simona quadarella simona quadarella simona quadarella simona quadarella