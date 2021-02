DOPO BIDEN, ABBIAMO UN ALTRO PENDOLARE DI LUSSO: IBRA! LA SETTIMANA DELLO SVEDESE A SANREMO SI ANNUNCIA INTENSA, CON DIVERSI SPOSTAMENTI MILANO-LIGURIA IN GIORNATA – AMADEUS PARLA DI UN UNICO VIAGGIO ANDATA E RITORNO A MILANO PER LA PARTITA CONTRO L'UDINESE DI MERCOLEDÌ 3 MARZO. IN REALTA’ LO SVEDESE, CHE AVRÀ UN PREPARATORE PERSONALE DAL CLUB, FARA’ PIU’ VOLTE SU E GIU’ CON MILANELLO NELLA SETTIMANA DEL FESTIVAL – IL CONSIGLIO DI BERLUSCONI A IBRA

Alessandra Gozzini per “la Gazzetta dello Sport”

IBRA

La settimana da star di Ibra a Sanremo assume contorni un po' più definiti.

Impossibile avere una scaletta precisa oggi, come quella degli ospiti canori della rassegna.

Zlatan sarà super ospite e presenzierà in tutte le cinque serate, dal 2 al 6 marzo prossimi. Ci sarà, resta da capire come (sempre di persona o almeno una volta in video collegamento?) e quanto (resterà quasi tutta la settimana in riviera o farà avanti indietro?).

amadeus

Le risposte agli interrogativi non possono essere quelle definitive, ma una tabella di marcia c' è. Il primo a dettare l' agenda del centravanti è stato Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival: ha parlato della professionalità indiscussa di Ibra, avanzando l' ipotesi di allenamenti sul mare e di un unico viaggio andata e ritorno a Milano per la partita contro l' Udinese di mercoledì 3 marzo. La settimana di Zlatan si annuncia in realtà più intensa, con diversi spostamenti Milano-Liguria in giornata.

ibra

Il martedì, prima serata del Festival, Ibra dovrebbe raggiungere Sanremo in auto alla fine dell' allenamento per poi far ritorno alla base dopo l' appuntamento in tv. Il mercoledì è il giorno più complesso: seconda puntata sanremese e soprattutto Milan-Udinese, evento a cui, inutile sottolinearlo, Ibra dà la sua priorità.

L' orario della partita, appena verrà ufficializzato, permetterà di stilare il personale palinsesto di Zlatan: sembra che la sfida di San Siro verrà fissata per le 20 e 45, ma niente è ancora deciso. Può darsi che l' annuncio arrivi oggi o nei prossimi giorni: il turno infrasettimanale resta spalmato in tre giorni (martedì, mercoledì, giovedì) con le gare del mercoledì a loro volta distribuite su più orari.

ibra

Milan-Udinese sembra destinato al serale, ma non ci sono certezze. Così fosse, la presenza di Zlatan all' Ariston avverrebbe necessariamente in videocall. Siamo al giovedì: gli impegni sportivi di Ibra prevederanno un semplice defaticante dopo la partita di campionato, dunque andare e tornare da Sanremo una volta conclusa la seduta non sarà un problema. Sempre in auto, l' idea elicottero è stata scartata per questione di orari notturni.

Arriviamo a venerdì e sabato, giorni in cui Zlatan potrebbe effettivamente trattenersi in riviera: avrebbe con sé un preparatore personale del club, per poi rientrare a Milano (o direttamente a Verona) nella tarda serata di sabato.

Domenica 7 marzo alle 15 il Milan sarà ospite dell' Hellas.

silvio berlusconi allo stadio brianteo di monza

A meno che non decida di rimettersi in macchina e fare di nuovo Milanello-Sanremo anche in ognuno di questi due giorni. Conteranno i risultati: il Milan è atteso dal derby di domenica, dal ritorno di Europa giovedì e dalla Roma il 28 sera. Ibra definirà il proprio percorso anche a seconda di come si comporterà la squadra.

E' un professionista a cui preme dare il buon esempio.

Così ogni piano sarà ufficiale solo più avanti, e Ibra deciderà anche con Pioli e il d.t.

Maldini. Dal suo ex presidente Silvio Berlusconi arriva invece un altro suggerimento: «Deve chiudere alla grandissima la sua carriera e quindi gli consiglio di finirla al Milan».

IBRA PIOLI ibra godin IBRA LEOTTA ibra godin PIOLI IBRA 1 ibra ibra ibra lukaku