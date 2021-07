DOPO LA COPPA, GLI SCHEI - L’ITALIA TRIONFA E LA FIGC PASSA ALL’INCASSO: NELLE CASSE FEDERALI ARRIVANO 28 MILIONI, AI GIOCATORI VANNO 250 MILA EURO DI PREMIO - L'ITALIA DIVENTA LA SQUADRA CHE HA INCASSATO PIÙ SOLDI DI PREMI UEFA NELLA STORIA DELL'EUROPEO: 99,25. SUPERATO IL PORTOGALLO CHE ORA È UN MILIONE SOTTO: 98,2...

Fabio Licari per "la Gazzetta dello Sport"

Sì, è un successo anche per la casse della Figc. Vincendo l' Europeo l' Italia ha incassato il massimo possibile, 28,25 milioni di euro, grazie ai tre successi su tre nella fase a gruppi. Uno "score" con il quale gli azzurri diventano la squadra che ha messo nelle casse più milioni di premi Uefa nella storia dell' Europeo: 99,25.

Superato il Portogallo che era al comando e adesso è un milione sotto (98,2). Una percentuale di questa somma andrà in premi ai giocatori: l' accordo tra gli azzurri e il presidente Gravina prevede 250mila euro a testa per i campioni (sarebbero stati 200mila per il secondo posto, 150mila per la semifinale e 80mila per i quarti).

Premi Uefa Quelli Uefa non sono premi da Champions, ma una bella ricchezza. Tenendo anche conto del fatto che il Covid ha bruciato parte del fatturato del torneo (lo spostamento di un anno ha fatto perdere il 25-30% del totale) e, di conseguenza, il montepremi per le 24 finaliste. Adesso le squadre si dividono 331 milioni, -11% rispetto al montepremi previsto di 371 milioni. Comunque un record.

Nel 2016 la somma totale era stata 301 milioni. La prima volta che furono distribuiti premi Uefa, nel 1996, alle 16 finaliste andarono appena 55 milioni: il calcio è cambiato da allora. Il Portogallo campione 2016 ne aveva presi 25,5. Guadagnano anche i club, a titolo di "partecipazione agli utili" del torneo, in base al periodo in cui saranno impegnati i loro giocatori. Circa 200 milioni da dividere tra i 624 convocati.

Premi federali Nel 1982 i campioni di Spagna avevano guadagnato 180 milioni di lire (circa 90mila euro). Nel 2006, dopo il trionfo di Berlino, gli azzurri avevano ricevuto 250mila euro (sarebbero stati 180mila per il secondo posto).

Anche all' Europeo 2012 il secondo posto era valso 200mila euro. L' Inghilterra è la nazionale che aveva promesso di più nel torneo: 540mila euro a giocatore (al cambio con la sterlina). Il Belgio avrebbe pagato 435mila euro, poco più di Germania e Spagna (400mila). Francia e Portogallo inseguivano 340mila euro, più o meno la stessa cifra promessa dalla Danimarca. Gli olandesi, parchi, 200mila euro in caso di vittoria finale. In tanti hanno risparmiato...

