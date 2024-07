DOPO LA FUGA DEI CERVELLI, C'È QUELLA DEI PIEDI BUONI - È VERO CHE I CLUB ITALIANI NON HANNO IL CORAGGIO DI LANCIARE I GIOVANI, MA C'E' ANCHE UN REGOLAMENTO CHE CONSENTE ALLE SOCIETÀ STRANIERE DI "SCIPPARE" I TALENTINI ITALIANI SPENDENDO POCO - QUANDO UN CALCIATORE SENZA CONTRATTO PROFESSIONISTICO COMPIE 16 ANNI, LE SQUADRE STRANIERE POSSONO ACQUISTARLO VERSANDO UN COMPENSO TRA I 200 E I 300MILA EURO - I CASI DI GUIDO DELLA ROVERE, INACIO PIA E LUCA REGGIANI …

Estratto dell'articolo di Nicola Balice per "la Stampa"

[…] C'è tutta una generazione di talenti in fuga, […] sfruttando ciò che il regolamento permette: compiuti 16 anni, se non si è già legati da un contratto professionistico, chiunque può trasferirsi all'estero e alla propria società viene versato solo un contributo stabilito tecnicamente (di solito compreso tra i 200 e i 300 mila euro).

Lo stesso giocatore per passare invece a un altro club italiano dovrebbe essere ceduto al termine di una trattativa che spesso impone valutazioni ben diverse. […] E […] ai grandi club italiani da un punto di vista economico "conviene" fin troppo andare a pescare all'estero piuttosto che in Italia, è così di fatto ovunque: unica differenza è lo status di extra-comunitario che alza la soglia dell'età minima dai 16 ai 18 anni. E le tanto contestate nuove norme sul vincolo per i giovani di base non hanno né migliorato le condizioni dei calciatori né tutelato particolarmente le società italiane.

[…] L'ultimo caso è quello di Della Rovere: talento cristallino classe 2007 che ha lasciato la Cremonese per passare al Bayern Monaco, troppo più facile per il club tedesco proporre al giocatore condizioni tecniche ed economiche più vantaggiose rispetto a quelle delle grandi italiane.

Il prossimo è invece Inacio Pia, figlio d'arte, promesso sposo del Borussia Dortmund nonostante il classe 2008 si stesse imponendo in uno dei vivai più floridi d'Europa come quello dell'Atalanta. Non ha perso tempo nemmeno il Borussia Dortmund sul fronte legato a Luca Reggiani, il difensore punto fermo in azzurro, ha compiuto 16 anni lo scorso 9 gennaio e pochi giorni dopo ha salutato il Sassuolo per la società giallonera.

Storia un po' diversa quella di un altro figlio d'arte, Andrea Natali (classe 2008)che si è trasferito in Spagna con papà Cesare (diventato scout per l'Udinese) quando era poco più che un bambino, lasciando il Milan per passare dall'Espanyol al Barcellona e ora al Bayer Leverkusen. Destinato a scenari internazionali di primo piano c'è anche Cher Ndour, classe 2004 che a 16 anni ha lasciato l'Atalanta per passare al Benfica salvo poi essere strappato di nuovo a parametro zero dal Psg alla concorrenza di mezza Europa. Senza dimenticare Willy Gnonto, punto fermo dell'ultima Nazionale targata Mancini e arrivato in Premier (Leeds) solo dopo la fuga che dall'Inter lo aveva visto scegliere gli svizzeri dello Zurigo.

La fuga di talenti azzurri vive però di tante sfaccettature diverse. […] Ci sono pure quelli che in realtà sono stati blindati e poi ceduti. Un po' per scelta propria: vedi il caso di Simone Pafundi, classe 2006 lanciato in prima pagina sempre da Mancini ma senza spazio nell'Udinese che lo ha lasciato andare al Losanna a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

Un po' per quella del club che doveva fare cassa anche se magari a malincuore: vedi Cesare Casadei, diventato maxi plusvalenza per l'Inter nell'estate del 2022 quando lo acquistò il Chelsea per 15 milioni più 5 di bonus. La situazione poi si ribalta, talenti azzurri in fuga, baby stranieri in arrivo. Per un club è più semplice pescare all'estero, anche se poi la difficoltà a lanciare i giovani in A, resta. […]

