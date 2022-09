DOPO I MATRIMONI SALTATI TRA TOTTI E ILARY E PIQUE' E SHAKIRA, ARIA DI CRISI ANCHE TRA TOM BRADY E GISELE BUNDCHEN. SCAZZI FURIBONDI, LEI SI RIFUGIA IN COSTA RICA - SECONDO ALCUNE FONTI VICINE ALLA COPPIA, IL 45ENNE QUARTERBACK DEI BUCCANEERS E LA TOP MODEL BRASILIANA CONTINUEREBBERO A LITIGARE: GISELE AVREBBE VOLUTO CHE IL MARITO SI RITIRASSE PER DEDICARSI ALLA FAMIGLIA. AVEVANO DECISO CHE LUI AVREBBE SMESSO MA POI HA CAMBIATO IDEA. COSÌ LEI HA LASCIATO LA CASA DI TAMPA…

Simona Marchetti per corriere.it

La decisione di Tom Brady di tornare a giocare con i Buccaneers starebbe causando problemi al suo matrimonio con Gisele Bundchen. A riferirlo è Page Six , citando molteplici fonti vicine alla coppia, che parlano di continue e furibonde liti fra il 45enne quarterback e la modella, con quest’ultima che avrebbe lasciato la casa di Tampa, in Florida, per rifugiarsi in Costa Rica. «Tom e Gisele stanno continuando a litigare», ha confermato un insider al sito di gossip, spiegando comunque che anche in passato i due erano spesso venuti ai ferri corti, ma avevano poi sempre fatto pace.

«Ci sono stati dei problemi nel matrimonio per la decisione di lui di non ritirarsi più — ha ammesso un’altra fonte — . Gisele è sempre stata quella con i bambini. Avevano deciso che lui avrebbe smesso di giocare per dedicarsi alla famiglia, poi ha cambiato idea». «Tom e Gisele hanno una relazione passionale — ha aggiunto un terzo insider — . Lei è una impetuosa di carattere, ha il temperamento brasiliano». Sposati dal 2009, Brady e la top model hanno due figli — Benjamin Rein e Vivian Lake — che si aggiungono a Jack, che il campione ha avuto dall’ex compagna Bridget Moynahan.

Per il momento dall’entourage della coppia non trapela nulla, ma ad avvalorare l’ipotesi che la stella della Nfl e la Bundchen non stiano attraversando il loro miglior periodo ci sono gli 11 giorni di assenza agli allenamenti dei Buccaneers collezionati dal quarterback ad agosto. Quando gli è stato chiesto il motivo della sua mancata presenza, Brady si è limitato a rispondere che si trattava «di una questione personale», senza però entrare nello specifico, anche se chi lo ha poi visto allenarsi, ha riferito che appariva molto abbattuto.

Con la moglie in Costa Rica (la modella ha ripreso a lavorare e attualmente è protagonista della nuova campagna Burberry), adesso tocca a lui occuparsi dei figli. «È come se Gisele volesse dirgli “bene, se hai intenzione di continuare a giocare, lo farò anche io”— ha concluso l’ultima fonte — . Lei è risentita dal fatto che Tom sia ancora la superstar del football».

