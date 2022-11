DOPO L’ADDIO AL MANCHESTER UNITED DOVE ANDRA’ RONALDO? LUI VUOLE ANCORA IL CALCIO EUROPEO - "LA STAMPA": "RACCONTANO CHE JORGE MENDES LO ABBIA PROPOSTO SENZA SUCCESSO AL REAL MADRID: LA SUGGESTIONE DI TORNARE ALLA SQUADRA CHE LO HA LANCIATO, LO SPORTING LISBONA - I CONTATTI CON IL CHELSEA – LE VOCI SU NAPOLI E INTER, MA L'EVENTUALE PISTA ITALIANA PIÙ PERCORRIBILE È QUELLA CHE PORTA ALLA ROMA DI MOURINHO (VISTO I DISASTRI LASCIATI NEL BILANCIO JUVE, SIETE SICURI CHE I FRIEDKIN SI LANCERANNO IN UN'OPERAZIONE SIMILE?)

I calciatori di Fernando Santos ripassano gli schemi sul campo centrale dell'Ash-Shahaniya Sport Club, il training center a quaranta chilometri da Doha scelto dalla Federaçao Portuguesa. Porte chiuse e controlli rigidi assicurano la privacy, non la serenità perché non possono arginare insinuazioni e polemiche legate al caso Ronaldo. Da ieri, disoccupato di lusso alla luce della rescissione con il Manchester United: un punto su una querelle velenosa, ma anche l'inizio di una nuova ridda di indiscrezioni, perché accertato che il futuro sarà altrove i gossip contamineranno le ricostruzioni di reali trattative.

Dove andrà CR7? È il tema del giorno. Pazienza se domani è in calendario il debutto e il Ghana non è avversario così morbido, pazienza se per lui sarà l'ultimo Mondiale e vorrà lasciare un'impronta profonda. Troppo ingombrante, fino a smentirsi: aveva chiesto, con tono ammonitorio, di parlare del Mondiale e non dei fatti suoi, e poi cosa combina? Irrompe con la notiziona. «Accordo consensuale con effetto immediato - recita il comunicato dei Red Devisl -. Il club lo ringrazia per l'immenso contributo nei due periodi a Old Trafford. Auguriamo a lui e alla sua famiglia ogni bene futuro».

Al di là delle parole di facciata, restano la tristezza di un finale burrascoso e la sensazione di un campione che vorrebbe fermare il tempo. Lui giura d'essere al top e d'aver bisogno solo di giuste condizioni, però dovrebbe chiedersi, al di là della classe, come mai negli ultimi anni abbia incontrato tanti problemi, come mai tanti suoi allenatori siano saltati, soprattutto come mai, cercando nuove culle, abbia trovato un'infinità di porte chiuse.

Solo eccessive pretese - la Champions, l'ingaggio monstre - o anche il dubbio che la qualità aggiunta non valga un collettivo minato? Le possibilità concrete conducono in Arabia Saudita («Ho rifiutato un'offerta da 350 milioni», ha confidato CR7) e in America dove l'aspetta David Beckham, presidente dell'Inter Miami. Si candida pure l'Australia che non potendo coprirlo d'oro promette amore: «Siamo in contatto», la conferma di Danny Townsend, ceo dell'A-League, già ultimo palcoscenico di Del Piero e Romario.

Lui, però, vuole ancora il calcio europeo: raccontano che Jorge Mendes lo abbia proposto senza successo al Real Madrid, che abbiano valutato insieme la suggestione di rincasare allo Sporting Lisbona, che siano stati allacciati contatti con il Chelsea, che siano state analizzate possibili destinazioni in Serie A. Il libero sbizzarrirsi ritira fuori il Napoli e associa l'Inter, ma la pista più percorribile sarebbe quella della Roma di José Mourinho, altra leggenda del calcio lusitano. Per adesso l'unica verità è che dopo il Mondiale non tornerà a Manchester: «Amo questo club e i tifosi - scrive -: quello che è successo non farà cambiare i miei sentimenti. È arrivato il momento giusto per una nuova sfida».

