21 gen 2022 13:02

DOPO L’IMODIUM, LA DEDICA DI BERRETTINI E’ A…ANTONELLO (MA NON E' UN DIGESTIVO) – “E’ UN MIO AMICO. CI SIAMO SCRITTI IN QUESTI GIORNI LUI STA PROVANDO A FARE QUESTO MESTIERE. CI CHIAMIAMO RECIPROCAMENTE ANTONELLO” - ARCHIVIATI I PROBLEMI GASTROINTESTINALI, PER IL N. 1 ITALIANO NON C’È NESSUNA DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA DOPO LA CADUTA DEL 5° SET- LA SFIDA CON CARRENO BUSTA CHE NON E’ SOLO UN TERRAIOLO, GIOCA BENE ANCHE SUL VELOCE… - VIDEO PAZZESCO DEL MATCH CON ALCARAZ