Continua la festa del Napoli campione d’Italia e i tifosi sorridono. Lo fanno ormai dal 4 maggio, cioè dalla felice trasferta di Udine, che ha dato loro la matematica certezza dello scudetto e che ha segnato l’inizio di una festa che non sta conoscendo la parola fine. Sorride anche il presidente De Laurentiis.

Da imprenditore lungimirante e di successo, sa sfruttare al meglio le occasioni che si presentano e il titolo riportato a Napoli dopo 33 anni non fa eccezione. Per capire in che modo, basta per esempio dare un occhio al sito ufficiale del club, in modo particolare alla sezione dedicata allo store. Lì è acquistabile una nuova maglia celebrativa, colorata di azzurro e con numero e nome in oro. Il tutto decorato da una patch celebrativa sul braccio («Campioni 3). La particolarità? Il prezzo.

Si tratta pur sempre di un prodotto limited edition da 2023 pezzi, una particolarità che non spiega però del tutto i 250 euro necessari per acquistarne uno. All’interno del numero 3 posto sulla parte posteriore c’è infatti la firma serigrafata del presidente Aurelio De Laurentiis, il dettaglio che fa la differenza oltre a far lievitare il costo.

Certo, va anche detto che all’interno del box ci sono pure tutte le firme dei giocatori del Napoli. Ciò che colpisce è tuttavia la differenza che c’è con la maglia da gioco (quella azzurra, versione home) ufficiale sempre in vendita sullo store. Quest’ultima costa esattamente la metà, cioè 125 euro. Ma non ci sono le firme. E, come De Laurentiis ben sa, il business è il business.