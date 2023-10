15 ott 2023 23:00

DOPO LA SPAGNA, ALTRA SCONFITTA PER LE SPERANZE DELLA DUCETTA: IN POLONIA, SECONDO I PRIMI EXIT POLL, L’OPPOSIZIONE CENTRISTA FILO-EUROPEA AVREBBE OTTENUTO LA MAGGIORANZA BATTENDO I NAZIONALISTI AL GOVERNO DEL PIS (ALLEATI DELLA MELONI IN EUROPA) E L’ESTREMA DESTRA – I TRE PARTITI CENTRISTI DELL’OPPOSIZIONE, LA COALIZIONE DEI CITTADINI (KO) DI DONALD TUSK, I DEMOCRATICI CRISTIANI DELLA TERZA VIA E LA SINISTRA AVREBBERO OTTENUTO INSIEME 248 SEGGI IN PARLAMENTO (SU 460 MEMBRI) RISPETTO AI 212 SEGGI DEL PIS (CHE RESTA PRIMO PARTITO) E DELL’ESTREMA DESTRA...