DOPO IL TAGLIO DEGLI STIPENDI, ARRIVA ANCHE QUELLO DEGLI ABBONAMENTI: SKY FA LO SCONTO SU CALCIO E SPORT - L' EMITTENTE SATELLITARE HA COSÌ PREVISTO PER I SUOI CLIENTI UNA RIDUZIONE DELLA FATTURA DI 15,20 EURO AL MESE FINO ALLA FINE DI MAGGIO, DA RICHIEDERE ATTRAVERSO IL SITO INTERNET. E ANCHE DAZN VA INCONTRO AI SUOI ABBONATI. ECCO COME…

Francesco Perugini per "Libero quotidiano"

Dopo il taglio degli stipendi, arriva anche quello degli abbonamenti. Mentre il mondo del calcio litiga sulla riduzione degli ingaggi dei protagonisti delle nostre domeniche, Sky viene incontro ai suoi abbonati proponendo uno sconto su Calcio e Sport. Parliamo dei pacchetti che portano nelle case la Serie A e le coppe europee, la Formula 1 e la MotoGp, ma anche il tennis, il golf, il rugby e tutte le altre discipline, e svuotati dall' emergenza-Coronavirus.

L' emittente satellitare ha così previsto per i suoi clienti una riduzione della fattura di 15,20 euro al mese fino alla fine di maggio, da richiedere attraverso il sito internet. Chi ha uno solo dei due pacchetti può ottenere invece uno sconto pari a metà della cifra (7,60 euro).

La notizia attesissima - benché Sky non avesse obblighi di legge - è stata accolta con entusiasmo dagli abbonati che hanno affollato www.sky.it mandando in crisi il sistema. Niente di paragonabile a quanto successo con l' Inps per il bonus riservato alle partite Iva, ma molto simile a quanto avvenuto nel Regno Unito. Non appena Sky ha comunicato la possibilità di sospendere gli abbonamenti fino alla ripresa della Premier League, i call center sono stati intasati di telefonate. Niente panico comunque: si può aderire fino al 31 maggio e lo sconto è «pro-rata».

Nel frattempo, ai soli abbonati Sport o Calcio è stata aperta sin dall' inizio dell' epidemia la visione di due canali Cinema #IoRestoACasa e del pacchetto Famiglia, mentre chi fruisce di tutti i pacchetti ha ricevuto in regalo alcuni contenuti in anteprima (come L' Immortale, il film tratto dalla serie Gomorra). Per quanto riguarda gli eventi sportivi, i primi giorni di quarantena ci avevano fatto rivivere le emozioni dei Mondiali di Germania 2006, ma nelle settimane seguenti l' emittente satellitare ha programmato un palinsesto sportivo speciale con contenuti a tema: oltre all' appuntamento con #CasaSkySport, da domenica 12 aprile ripartiranno due classici come Sky Calcio Club e Calciomercato - L' originale (ogni lunedì, mercoledì e venerdì).

Inoltre, lo sconto ripara in qualche modo a un mezzo passo falso involontario: in coincidenza con l' esplosione della pandemia, Sky aveva comunicato agli abbonati di vecchia data la fine di alcune scontistiche minori (da 0,50 a 4,10 euro).

Una piccola beffa per chi in quel momento vedeva ridursi in fretta i contenuti da fruire: in ogni caso per venire incontro alle famiglie in difficoltà pure questi mini-aumenti sono stati sospesi.

Anche Dazn ha pensato di venire incontro agli abbonati al servizio di streaming, attivo da un anno e mezzo nel nostro Paese. Come da contratto, i clienti possono mettere il servizio in pausa per un massimo di 4 mesi. Inoltre, entro il 30 aprile gli abbonati diretti - quindi non quelli convenzionati con Sky a 7,99 invece di 9,99 euro al mese - potranno usufruire di un mese di visione senza costi aggiuntivi. Oltre ai contenuti di archivio, il servizio di streaming offre nuovi programmi come Dazn Calling con le interviste di Diletta Leotta, Dazn Homework sulla vita degli sportivi in quarantena e La Testa Nel Pallone, lanciato proprio ieri a cura del neuropsichiatra Rosario Sorrentino.

