DOV’È PENG SHUAI? ANCHE BIDEN FA PRESSIONI SULLA CINA E CHIEDE A PECHINO DI “FORNIRE PROVE INDIPENDENTI E VERIFICABILI” DELLA POSIZIONE DELLA TENNISTA SCOMPARSA DA DICIOTTO GIORNI DOPO AVER ACCUSATO UN ALTO FUNZIONARIO DEL PARTITO COMUNISTA CINESE DI AVERLA STUPRATA - L’EQUIPE LE DEDICA LA PRIMA PAGINA. "A FEBBRAIO CI SARANNO LE OLIMPIADI IN CINA E IL CIO RESTA IN SILENZIO"

Da gazzetta.it

peng shuai

Dov’è Peng Shuai? Anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si unisce al coro sempre più numeroso di chi vuole sapere come sta la tennista cinese. Biden si è detto “profondamente preoccupato” per la sua sorte e vuole che la Cina “fornisca prove indipendenti e verificabili” della sua posizione, nonostante i media statali cinesi abbiano pubblicato le sue fotografie venerdì. La ex numero 1 del doppio è sparita dal 2 novembre dopo l’accusa di abusi sessuali contro l’ex vicepremier Zhang Gaoli.

I MEDIA CINESI

Secondo il direttore del Global Times, Hu Xijin, vicino al Governo, le ultime foto sui social media della star del tennis cinese Peng Shuai sono il “suo stato attuale”. Hu Xijin ha scritto su Twitter di aver avuto “conferma attraverso le mie fonti che queste foto sono effettivamente lo stato attuale” della Peng. “Nei giorni scorsi, è rimasta a casa sua liberamente e non voleva essere disturbata. Si presenterà in pubblico e presto parteciperà ad alcune attività”,ha aggiunto Hu, senza però portare prove delle sue affermazioni.

peng shuai

Oggi Peng Shuai è la protagonista della prima pagina dell’Equipe, che ha pubblicato la foto con la frase che in questi giorni sta invadendo i social: “Dov’è Peng Shuai”.

peng shuai 2 peng shuai 5 Zhang Gaoli 2 Peng Shuai 4 Zhang Gaoli con Putin La presunta lettera di Peng Shuai alla Wta peng shuai Peng Shuai 3 peng shuai Peng Shuai 2 peng shuai 1