8 set 2021 12:12

DOVE E' FINITO IL "FATTORE C" DI MANCINI? – STASERA CONTRO LA LITUANIA NON CI SARÀ NEANCHE LORENZO INSIGNE – LA SVIZZERA HA DUE GARE IN MENO DELL’ITALIA E SE DOVESSE VINCERLE ENTRAMBE, POTREBBE SUPERARCI IN CLASSIFICA (IN ATTESA DELLO SCONTRO DIRETTO DI NOVEMBRE) – IN CASO DI SECONDO POSTO, GLI AZZURRI DOVRANNO GIOCARE I PLAYOFF PER ACCEDERE AI MONDIALI IN QATAR – ECCO TUTTE LE COMBINAZIONI PER QUALIFICARCI…