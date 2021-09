DOVE SONO GLI EROI DI WEMBLEY? - UN'ITALIA DELUDENTE FA SOLO 1-1 IN CASA CON LA BULGARIA NELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI. SCONCERTI: "NON SIAMO STATI I RAGAZZI CATTIVI CHE ERAVAMO DUE MESI FA. CAPITA SPESSO DOPO UN TRIONFO. DOPO IL MONDIALE NELL'82 IN AMICHEVOLE ALL'OLIMPICO CONTRO LA SVIZZERA PERDEMMO 3-0. È GIUSTO IN SERATE SOTTILI CHIEDERE DI PIÙ ANCHE A JORGINHO. MA C'ERA UN PREZZO DA PAGARE ALLA GRANDE ESTATE VISSUTA..."

Mario Sconcerti per il “Corriere della Sera”

italia bulgaria 9

L'Italia del dopo Wembley è sufficiente nella gestione normale, quasi assente per insistenza e carattere. D'altra parte le partite vanno seguite per quello che sono, una dopo l'altra, l'insieme arriva solo alla fine del percorso.

Questo è un altro torneo, un'altra epoca, dove siamo sempre a buon punto ma non i ragazzi cattivi che eravamo due mesi fa. Troppi errori stavolta, errori tecnici, nei passaggi, nei movimenti, nelle conclusioni.

italia bulgaria 7

Quando sono così tanti gli errori commessi da giocatori che di solito non sbagliano, vuol dire che si sono abbassate le difese, si gioca dentro un'aria condizionata, senza più atmosfera. Capita spesso dopo un trionfo. Dopo il Mondiale nell'82 facemmo un'amichevole all'Olimpico contro la Svizzera a fine settembre: era una celebrazione, perdemmo 3-0. Detto che non è troppo importante, è giusto in serate sottili chiedere di più anche a Jorginho.

italia bulgaria 60

Non ha giocato un pallone negli ultimi venti metri, si è tenuto tutto il facile. Così così Barella, come si chiedesse da solo chi sono e dove vado. Male Florenzi contro il giocatore migliore della Bulgaria, Despotov, che lo salta e mette al centro per l'unico tiro in porta avversario. Ma Acerbi è dietro il suo attaccante, gli lascia intero l'anticipo. In campionato non accadrebbe. Continua a crescere invece Chiesa, è ormai un giocatore diverso, potenzialmente decisivo sempre.

italia bulgaria 6

È lui l'unico attaccante reale dell'Italia, non Immobile, tagliato fuori dal lungo palleggio amico ai limiti dell'area, non Insigne, fuori misura. In fondo a tutto avremmo comunque dovuto vincere, ma non avrebbe aggiunto molto.

italia bulgaria 8

Credo fosse un prezzo da pagare alla grande estate vissuta. Mettiamola così. Trovo ingiusto discutere troppo di un pareggio a settembre, il nostro mese peggiore negli ultimi cinquant'anni perché, da sudisti d'Europa, cominciamo sempre a giocare dopo tutti gli altri. Diciamo che non eravamo in condizione. Non dimenticando di andare subito a rintracciare la vecchia voglia di vivere calcio che è stata la vera spinta per vincere.

italia bulgaria 57 italia bulgaria 52 italia bulgaria 55 italia bulgaria 50 italia bulgaria 51 italia bulgaria 56 italia bulgaria 53 italia bulgaria 54 italia bulgaria 33 italia bulgaria 29 italia bulgaria 3 italia bulgaria 27 italia bulgaria 28 italia bulgaria 30 italia bulgaria 31 italia bulgaria 32 italia bulgaria 34 italia bulgaria 42 italia bulgaria 17 italia bulgaria 16 italia bulgaria 18 italia bulgaria 21 italia bulgaria 23 italia bulgaria 22 italia bulgaria 19 italia bulgaria 2 italia bulgaria 13 italia bulgaria 14 italia bulgaria 15 italia bulgaria 11 italia bulgaria 12 italia bulgaria 20 italia bulgaria 1 italia bulgaria 10 italia bulgaria 24 italia bulgaria 35 italia bulgaria 25 italia bulgaria 36 italia bulgaria 26 italia bulgaria 37 italia bulgaria 38 italia bulgaria 39 italia bulgaria 4 italia bulgaria 40 italia bulgaria 41 italia bulgaria 44 italia bulgaria 43 italia bulgaria 45 italia bulgaria 46 italia bulgaria 48 italia bulgaria 47 italia bulgaria 49 italia bulgaria 58 italia bulgaria 5 italia bulgaria 59