Stefano Boldrini per “il Messaggero”

Il Museo Nacional del Prado di Madrid offre in queste settimane una mostra dell'italiano Annibale Carracci, un'esposizione olfattiva che richiama l'essenza di un quadro e una rassegna del pittore storico Francisco Pradilla: dopo lo straordinario assist di Luka Modric che ha mandato in gol il brasiliano Rodrygo, riportando in vita un Real che sembrava irrimediabilmente abbattuto dalla grande prestazione del Chelsea, sui social e non solo si reclama una galleria per celebrare il fuoriclasse croato.

Modric è stato Merlino nella noche magica evocata da Carlo Ancelotti. Accostato da una vita al genio musicale di Mozart, Luka è stato ora inserito in una nuova forma d'arte: quella dove regna il pennello. Con la sostanziale differenza, che Modric dipinge con i piedi, ribadendo che anche con le estremità inferiori, si possano realizzare capolavori.

PENNELLATA D'AUTORE

Chi ama il calcio ieri non ha potuto pensare a Modric. In una notte davvero magica, che ha ribadito non solo la bellezza della Champions, ma anche la notevole distanza rispetto alla mediocrità italiana, la pennellata di Luka è stata lo spartiacque. Un tocco e il Real è risorto. La squadra spagnola ha rivisto la luce, fino a trovare, nella capocciata di Benzema, il gol-qualificazione. Tutto è iniziato nel preciso momento in cui l'esterno destro di Modric ha squarciato la difesa dei Blues, scorgendo nel piede di Rodrygo la finalizzazione perfetta.

Luka aveva già illuminato l'Europa con un altro suggerimento per Benzema, in un'altra notte epica, quella del 9 marzo scorso e del 3-1 al PSG. Ha concesso il bis, alzando il livello della bellezza. Di fronte ai video che hanno imperversato ieri su Twitter, si resta ipnotizzati. Puoi ammirare più volte quel gesto tecnico, dietro al quale si nasconde il fascino irresistibile del calcio.

Navigando sui social, abbiamo intravisto un colpo analogo di Francesco Totti per mandare in gol Florenzi. Un altro gesto sublime, che accomuna due fuoriclasse nati neppure troppo lontani: non ci fosse il mare Adriatico ad allungare i tempi di viaggio, 500 km scarsi tra Roma e Zara. Modric, un giorno, disse di Totti: «Il mio idolo». Luka non ha avuto la vita facile. Nato a metà degli anni Ottanta, ha dovuto sopportare gli orrori della dissoluzione della ex Jugoslavia. La sua famiglia fu costretta a lasciare Zara: solo tanti anni dopo, il ritorno a casa. Una foto ritrae Modric con il padre di fronte all'abitazione, segnata dalla guerra.

Con il suo fisico esile, Modric è l'ultimo dei Mohicani in un calcio di super atleti. Alla potenza e ai muscoli, Luka oppone la corsa senza sosta, una tecnica superiore e il genio della visione. Nei 128' giocati contro il Chelsea, il croato ha registrato il 90% di passaggi riusciti. I 13,72 km percorsi lo hanno collocato al quarto posto nella classifica del match: niente male per un giocatore che si avvia verso i 37 anni. Dove li festeggerà? La logica dice a Madrid, dove il contratto è in scadenza e i rumors sono positivi, ma è strano che il Real non abbia già messo in sicurezza un fuoriclasse come Modric: i furti d'arte sono tra i più diffusi.

