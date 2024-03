19 mar 2024 15:42

PER DU' CORNA, SHAKIRA CI STA FRACASSANDO I PALLONI - LA POPSTAR DICE CHE "PIQUE' E' COME VOLDEMORT, NON VA NEMMENO NOMINATO" E POI GLI DEDICA UN'ALTRA CANZONE: "HO MESSO IN PAUSA LA MIA CARRIERA, PER STARE VICINA A GERARD E IN MODO CHE LUI POTESSE GIOCARE A CALCIO. SPERO SIA L’ULTIMA CANZONE CHE SCRIVERÒ SUL SUO TRADIMENTO E SU DI LUI" (LO SPERIAMO ANCHE NOI) - MA INVECE DI SCASSARCI GLI ZEBEDEI CON LE CORNA PRESE DALL'EX DIFENSORE SPAGNOLO, PERCHE' NON PAGA LE TASSE? (E' ACCUSATA DI AVER EVASO CIRCA 6 MILIONI AL FISCO SPAGNOLO)