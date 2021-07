E DUE! DOPPIETTA ITALIANA NEGLI OTTAVI DI WIMBLEDON: BERRETTINI TROVA IVASHKA E SONEGO SFIDA FEDERER - NELLA STORIA DEL TORNEO PIÙ PRESTIGIOSO AL MONDO NON SUCCEDEVA DAL ’55, QUANDO I NOMI FURONO QUELLI DI MERLO E PIETRANGELI - IERI I NOSTRI DUE HANNO CHIUSO I LORO INCONTRI IN TRE SET, RISPETTIVAMENTE CONTRO BEDENE E DUCKWORTH: PRATICAMENTE IN CONTEMPORANEA. E ORA...

P.Val. per “Il Messaggero”

E due! Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego saranno protagonisti degli ottavi di Wimbledon. Il romano contro Ivashka, il torinese contro sua Maestà Roger Federer. Due italiani negli ottavi del torneo più prestigioso al mondo: non succedeva dal '55 quando i nomi furono quelli di Beppe Merlo e Nicola Pietrangeli.

Ieri i nostri due hanno chiuso i loro incontri in tre set, rispettivamente contro Bedene e Duckworth: praticamente in contemporanea. Matteo è ad un solo incontro dall'obiettivo prefissato prima dell'inizio del torneo: i quarti contro Zverev. E pensare che la versione ammirata fin qui del nostro giocatore non è ancora la migliore: il fisico di Matteo si accende sempre con un po' di ritardo.

Discorso diverso per Sonego: quanti avrebbero pronosticato (non qualche giorno addietro, ma almeno un paio di anni fa) che Lollo avrebbe messo in mostra una padronanza dell'erba così bella a vedersi? E così lontana dalla sua terraiola indole naturale? Se tutti vogliamo che Matteo arrivi a giocarsi (potrebbe succedere solo in finale) la rivincita della sconfitta parigina contro Djokovic, quella di Sonego contro Federer sarà senza dubbio alcuno la partita della vita. Solo a pensarci vengono i brividi.

