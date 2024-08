DUE ERRORI COSTANO CARO ALL’INTER: CONTRO IL GENOA FINISCE 2-2 - A INZAGHI NON BASTA SUPER THURAM AUTORE DI UNA DOPPIETTA, MESSIAS PAREGGIA AL 96' (PRIMA SBAGLIA IL CALCIO DI RIGORE, POI SEGNA SULLA RIBATTUTA) – IL PRIMO GOL DEL CAMPIONATO LO SEGNA IL DIFENSORE DEL GRIFONE ALESSANDRO VOGLIACCO, MARITO DI VIRGINIA MIHAJLOVIC, FIGLIA DEL COMPIANTO SINISA - NELLA RIPRESA ANNULLATA PER FUORIGIOCO UNA RETE A DIMARCO…

Da gazzetta.it

Al Ferraris succede di tutto. Quattro gol, una rete annullata, un calcio di rigore nel finale. Alla fine la gara termina sul risultato di 2-2: apre Vogliacco, poi doppietta di Thuram e infine rete decisiva di Messias, che prima si fa parare il rigore da Sommer e poi segna sulla ribattuta.

L'Inter inizia con un pareggio la sua avventura in campionato. Bene Thuram, autore di due grandi gol - il primo con un colpo di testa e il secondo con uno scavetto facile facile dopo un'ottima azione nerazzurra -, poi i nerazzurri crollano nel finale buttando i tre punti. Fallo di mano in area di Bisseck e calcio di rigore. Messias lo realizza sulla ribattuta dopo la parata di Sommer. Nella ripresa annullata per fuorigioco una rete a Dimarco. Al Ferraris finisce 2-2.

VOGLIACCO

Filippo Grimaldi per gazzetta.it

Più che un buon gregario, e Gilardino lo sa bene. Alessandro Vogliacco è cresciuto nel tempo, ma di lui il tecnico del Genoa ha sempre elogiato innanzitutto il carattere, l’umiltà e lo spirito di sacrificio.

Un vero uomo spogliatoio e in un gruppo come quello rossoblù, dove va esaltato il gruppo per ottenere buoni risultati, lui è fra gli esempi più positivi: fra i protagonisti della promozione in B di due stagioni fa, ha continuato il suo percorso nel campionato scorso, ma la rete che ha portato in vantaggio il Genoa contro l’Inter, è stata non solo la prima realizzata in questa Serie A, ma anche la numero uno della sua carriera.

Molto duttile, il difensore goleador del Grifone contro l’Inter sa giocare da centrale, ma anche da terzino destro, e proprio questa sua duttilità gli ha permesso di giocare nelle ultime due stagioni ben 45 gare complessive di campionato.

