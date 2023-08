È LA DURA LEGGE DEL GOL – IL CASO DELLA CENTRAVANTI SPAGNOLA OLGA CARMONA, CHE HA SEGNATO LA RETE DECISIVA NELLA FINALE MONDIALE CONTRO L'INGHILETRRA – HA FESTEGGIATO IL TRIONFO MA, TORNATA NEGLI SPOGLIATOI, HA SCOPERTO CHE SUO PADRE ERA MORTO MENTRE LEI ERA IN CAMPO – LA GIOCATRICE: “PAPÀ, SO CHE MI HAI GUARDATO STASERA E CHE SEI ORGOGLIOSO DI ME” – LA DECISIONE DELLA FEDERCALCIO DI INFORMARLA SOLO A PREMIAZIONE AVVENUTA – VIDEO

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

Olga Carmona

Prima il gol che ha deciso la finale Mondiale femminile, regalando alla Spagna il primo titolo iridato (1-0 all’Inghilterra), poi il dramma. Olga Carmona, 23enne nata a Siviglia che gioca nel Real Madrid, subito dopo la gioia immensa per la conquista del titolo mondiale ha appreso della morte del padre.

A rendere nota la notizia è stata la Federazione spagnola, specificando come la giocatrice sia stata informata del lutto a partita finita e al termine delle premiazioni (ha ricevuto anche il premio individuale di miglior giocatrice della finale).

[…] Carmona, infatti, è scesa in campo a Sydney, in Australia senza saperne nulla. Con la fascia di capitana al braccio, da trascinatrice delle sue compagne così come lo era stata in semifinale, segnando anche contro la Svezia, una delle grandi favorite del torneo che si è svolto in Australia e Nuova Zelanda.

Olga Carmona

Inoltre, nell’intervista post-partita quando non era ancora a conoscenza della brutta notizia, ha anche dedicato il gol alla madre scomparsa di una sua amica. […]

Olga Carmona Olga Carmona con la coppa del mondo femminile di calcio