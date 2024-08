DYBALA E IL NO ALL'ARABIA: UNA SCELTA DI "CUORE" – SONO STATE LA MOGLIE E LA MAMMA DI PAULO, ORIANA E ALICIA, A METTERLO AL MURO E COSTRINGERLO A NON ACCETTARE L'OFFERTA DI ANDARE IN ARABIA SAUDITA - CONDO’: “LE MOGLI DEI GIOCATORI SI PARLANO, E VIVERE RINCHIUSI IN UN COMPOUND CANCELLA GLI ALTRI BENEFIT” – L’AFFETTO DEI TIFOSI, LE PRESSIONI DEI COMPAGNI DI SQUADRA E L’OFFERTA INSUFFICIENTE PERVENUTA ALLA ROMA… - VIDEO

ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di Paolo Condò per “la Repubblica”

paulo dybala

Un breve video rivelatore gira sui social da giovedì notte. L’ha postato uno dei tanti romanisti entusiasti corsi sotto la casa di Paulo Dybala per festeggiare il no ai sauditi, e vede le sagome scure del giocatore e della moglie Oriana dietro a una vetrata […] Succede allora che un tifoso gridi “grazie Oriana”, immaginando il ruolo da lei svolto nel dietrofront. […]

Il video spiega in quattro secondi uno dei motivi più importanti della scelta di Dybala. Non è l’unico e non è dipeso soltanto da lui. […] Però il campionato saudita, che l’anno scorso sembrava in procinto di sbaragliare qualsiasi altra lega, quest’estate è quasi sparito dai radar, e quando ancora esprime offerte fiabesche come quella pervenuta all’argentino della Roma si sente rispondere no.

dybala oriana sabatini 4

Il suo problema è che le mogli dei giocatori si parlano, e vivere rinchiusi in un compound — per quanto lussuosissimo — alla lunga cancella gli altri benefit. E poi è un torneo che a dispetto degli enormi investimenti non ha bucato lo schermo: non lo guarda nessuno. […] Ci vai se non hai più nulla da chiedere al mestiere, a parte i soldi.

Dybala invece è ancora pieno di desideri. Ha 30 anni, la terza età calcistica è ancora distante, e il minutaggio raccolto nelle ultime tre stagioni (2600’ circa) è costante e vale 29 partite complete. Più del percepito, […] la fragilità sbandierata è superiore alla realtà.

dybala meme

Paulo è un campione che si affeziona. Ha pianto quando la Juve l’ha lasciato andare, e senza contratto non poteva farci niente; ha pianto perché anche la Roma lo stava mollando, ma stavolta un asso in tasca l’aveva, l’anno residuo di contratto, e alla prima frenata del club, insoddisfatto della magra offerta saudita per il cartellino, l’ha fatto valere.

Non è in discussione il fatto che l’amore popolare l’abbia ispirato: è dall’inizio di questa storia che la postura di Paulo era riluttante, lo stesso sì infine pronunciato — in mattinata aveva svuotato l’armadietto — era stato in qualche modo recalcitrante. E se vedi così l’inizio di un’avventura che ti porterà fra i 60 e i 75 milioni, non ci sono dubbi che andasse archiviata prima di cominciarla.

dybala de rossi

Le conseguenze dell’amore saranno a carico della Roma? La palla si sposta nel campo di Daniele De Rossi, al quale la società deve ora garantire l’utilizzo pieno di quello che rimane il suo giocatore migliore. Spalmando per esempio su due stagioni quel minaccioso rinnovo in caso di 14 presenze di almeno 45 minuti, una clausola che va eliminata perché mette troppo in difficoltà l’allenatore.

[…] Un campione del mondo che ha già vinto cinque scudetti va trattato diversamente: due anni fa all’Atletico Madrid ci fu il caso di Griezmann, impiegabile soltanto 30 minuti a gara per evitare di doverlo pagare al Barcellona. Dopo un paio di mesi Simeone, che nell’utilizzare il suo attaccante col cronometro stava uscendo pazzo, ottenne un accordo su basi definitive che lo sollevò dal problema. Una soluzione analoga è necessaria […]

cagliari roma dybala

La scorsa stagione De Rossi è stato eccellente per quattro mesi, dalle tre vittorie di fila che gli permisero di assorbire il rimpianto popolare per Mourinho (rimpianto di leadership e non certo tecnico) all’eliminazione del Milan nei quarti di Europa League. In quel momento la Roma era quinta — piazzamento che se mantenuto sarebbe bastato per la Champions — ma senza più benzina, e l’ultimo mese è stato un calvario.

dybala

Per questo oggi vuole allargare la rosa, per questo Soulé e Dybala non vanno vissuti come doppioni, ma portatori di un progetto tattico diverso. […] Dietro occorre certamente un difensore (Danso buon nome), mentre sull’aspirazione a due terzini destri occorre una riflessione. Mattia Mannini, 2006 della Primavera, è stato scelto in quella casella della formazione ideale dell’Euro Under 19. Per cui ci vuole un terzino destro — uno — che può essere Assignon. […]

2. PAULO E LA ROMA UNA LOVE STORY

Estratto dell’articolo di Luca Valdisserri per il “Corriere della Sera”

paulo dybala con la moglie oriana e la madre alicia

Poche cose a Roma hanno la sacralità della maglia numero 10 di Francesco Totti. […] Così la richiesta di farla vestire in campo a Paulo Dybala, fatta dai tifosi giallorossi con qualsiasi mezzo […] certifica l’amore per l’argentino che ha raggiunto livelli record dopo il no all’offerta da 75 milioni di euro arrivata dai sauditi dell’Al Qadsiah. […]

Molte le figure importanti in questa love story e le prime, parlando di amore, non possono essere che la moglie Oriana e la mamma Alicia. Se Paulo era dubbioso di andare in Arabia Saudita, Oriana era proprio contraria […] non voleva lasciare l’Europa.

Semmai ritornare in Argentina, tra un paio d’anni. Mamma Alicia, come ogni mamma, ha sempre voluto solo la felicità di Paulo, che ha perso il papà quando Dybala aveva 15 anni. I tifosi giallorossi, saputo del no ai sauditi, si sono riversati sotto la casa di Dybala, a Casal Palocco, in festa. […]

matias soule leandro paredes paulo dybala

Eppure Dybala, nella mattinata di giovedì, aveva svuotato l’armadietto a Trigoria. Un ruolo nella sua decisione finale l’hanno avuta i suoi compagni di squadra, con le loro facce da funerale al saluto di Paulo, che nello spogliatoio è amato. La connection argentina con Paredes e Soulé, che ha accettato la Roma in estate anche per giocare insieme a Paulo, è stata importante.

[…] La parte dei tifosi l’ha spiegata un grande ex, Radja Nainggolan, a TeleRadioStereo: «L’affetto della gente può fare tanto, non sono molte le piazze che ti danno questo. Dybala ha sentito questo affetto, la follia che c’è stata a Trigoria».

roma milan dybala

La Roma è stata accusata da più parti di aver cercato di spingere Dybala tra le braccia degli emiri per risparmiare sull’ingaggio. In realtà il club è rimasto in posizione di attesa fino a quando il rappresentante di Dybala non ha annunciato l’accordo del suo protetto con l’Al Qadsiah. L’offerta dei sauditi alla Roma — meno di 4 milioni per il cartellino — è stata ai limiti dell’offensivo.

La Roma l’ha rifiutata e Dybala, sostenuto dal suo entourage, ha capito che si era aperta una crepa e ci ha infilato il suo desiderio di restare a Roma. […] Ognuno, se vorrà, nei prossimi giorni racconterà come è andata. Per l’ex presidentessa Rosella Sensi con questa decisione Paulo «è entrato nella storia».

dybala totti

Lo pensa anche il Comune di Roma, che sul profilo Instagram ha lasciato un messaggio per la Joya, accompagnato da scatti di zone e monumenti della città, oltre a un maritozzo: «Ti capiamo, Paulo. Roma è Roma». È stato lanciato anche un sondaggio, chiedendo ai romani quale è stato, secondo loro, il primo motivo che ha trattenuto Dybala nella Capitale. Non ha votato il presidente della Lazio, Claudio Lotito: «Perché questo sondaggio non l’hanno fatto sui giocatori della Lazio?».

DYBALA DYBALA DYBALA dybala