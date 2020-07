DZEKO PARLA ALL'ORECCHIO DI LUKAKU. E SI SCATENA LA FURIBONDA REAZIONE DEI TIFOSI: "VA ALL'INTER" – LA ROMA HA INCARICATO INTERMEDIARI DI SONDARE IL MERCATO: IL BOSNIACO GUADAGNA TROPPO PER LE FINANZE DEL CLUB (7,5 MILIONI NETTI A STAGIONE PIÙ BONUS) - INTANTO FRIEDKIN ASPETTA IL SÌ DI PALLOTTA: SONO GIORNI DECISIVI. IL PRIMO VERSAMENTO DI 85 MILIONI SARÀ NECESSARIO PER EVITARE LA PARTENZA DI ZANIOLO E PELLEGRINI (E DZEKO?)

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Guido D'Ubaldo per corrieredellosport.it

edin dzeko e romelu lukaku foto mezzelani gmt011

Adesso Pallotta deve prendere una decisione, dopo aver ascoltato i suoi soci, che da tempo hanno fatto sapere di voler uscire dal progetto Roma e i dirigenti, che gestiscono il club nella Capitale, non senza qualche difficoltà.

La società giallorossa deve programmare il futuro, tra mille dubbi e con la prospettiva poco rassicurante di fare molte plusvalenze, il che significa andare incontro a un inevitabile ridimensionamento. A questo punto per tutti dovrebbe essere importante chiudere in tempi brevi la trattativa che si trascina da quasi nove mesi.

edin dzeko e romelu lukaku foto mezzelani gmt008

Nei giorni scorsi Friedkin ha presentato a Pallotta una nuova offerta aggiornata: 490 milioni di euro (comprensivi dei debiti), ma con modalità di pagamento più vicine alle esigenze di Pallotta, vale a dire in cash. Il progetto del texano, come nell’offerta presentata a maggio, prevede anche un versamento immediato di 85 milioni nella casse del club, necessari per evitare il ridimensionamento e per rilanciare la squadra, a cominciare dalla conferma di Zaniolo e Pellegrini. Entro il 10 agosto Pallotta deve dare una risposta, fermo sulla sua posizione di voler vendere ma non svendere.

edin dzeko e romelu lukaku foto mezzelani gmt006

DZEKO PARLA ALL'ORECCHIO DI LUKAKU

Da corrieredellosport.it

"Quello scambio di battute all'orecchio non mi piace, secondo me gli ha detto che andrà all'Inter". I tifosi della Roma sono preoccuapti per il dialogo "segreto" tra Dzeko e Lukaku al termine di Roma-Inter. Il bosniaco dopo aver scherzato con il centravanti nerazzurro gli ha confidato qualcosa all'orecchio, scatenando poi la sorpresa del belga. I tifosi hanno immediatamente commentato la scena ripresa delle telecamere: "Gli avrà detto che il prossimo anno sarà il suo compagno di squadra", scrivono alcuni romanisti sui social.

edin dzeko e romelu lukaku foto mezzelani gmt005

Altri invece hanno ironizzato sul fallo di Spinazzola su Moses: "Dzeko gli avrà detto che il terzinoo giocava con loro...". Cresce però la preoccupazione dei tifosi della Roma per lo scambio di battute tra i due giocatori: la Roma ha incaricato intermediari di sondare il mercato alla ricerca di acquirenti per il bosniaco che guadagna troppo per le finanze del club (7,5 milioni netti a stagione più bonus). "Questa secondo me è stata l'ultima partita giocata da Dzeko contro l'Inter. Da settembre vestirà la maglia nerazzurra".

edin dzeko e romelu lukaku foto mezzelani gmt003 james pallotta dan friedkin pallotta friedkin dzeko e lukaku foto mezzelani gmt036 dzeko e lukaku foto mezzelani gmt035