ECCO LE RAGIONI DEL FALLIMENTO DI ANCELOTTI A NAPOLI – CAPELLO SPIEGA IL FLOP DI CARLETTO: "HA SBAGLIATO A CAMBIARE QUASI TUTTO DOPO SARRI. HA MESSO INSIGNE COME SECONDA PUNTA E QUESTO HA…” – POI DON FABIO TIRA IN BALLO ANCHE DE LAURENTIIS: "C'È STATO UN BLACKOUT TRA IL PRESIDENTE E I GIOCATORI. CON QUELLE MULTE SCIOCCHE SI È ROTTO IL GIOCO…"

Da Libero Quotidiano

Fabio Capello si concede un'intervista a tutto tondo ai microfoni di Rai Radio1. In particolare si parla di Carlo Ancelotti e del modo brusco in cui è finita la sua avventura con il Napoli, tra l'ammutinamento novembrino e l'esonero dicembrino. "Ancelotti è arrivato dopo Maurizio Sarri provando a imporre un nuovo sistema di gioco - esordisce Capello - ha messo Insigne come seconda punta portando il 4-4-2 dopo il 4-3-3. E questo ha creato un po' di confusione nei giocatori che avevano automatizzato certi movimenti".

Il fallimento di Carletto parte quindi da una questione tattica, perché "non è riuscito a trovare la soluzione giusta e non si è visto il bel gioco che ha sempre portato Ancelotti. Da parte sua credo sia stato un errore cambiare quasi radicalmente tutto quanto". Per Capello non è però stata tutta colpa del tecnico reggiano, ma le responsabilità vanno condivise: "C'è stato un blackout tra il presidente e i giocatori. Con quelle multe sciocche si è rotto il gioco e quando si rompe qualcosa è difficile rimetterlo in piedi".

