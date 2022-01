EFFETTO SERRA – LA FURIA DEL MILAN CONTRO L’ARBITRO MARCO SERRA CHE CON LA SUA SVISTA HA RIBALTATO IL RISULTATO CONTRO LO SPEZIA – IL CLUB ROSSONERO DECISO AD ALZARE LA VOCE PER I TORTI ARBITRALI (NON HANNO ANCORA MANDATO GIU’ IL GOL ANNULLATO A GIROUD NELLO SCONTRO DIRETTO CON IL NAPOLI) MA DIMENTICANO I FAVORI CONTRO LA ROMA E IL VENEZIA (MANCATO RIGORE PER FALLO DI FLORENZI) – LE LACRIME DI SERRA DEVASTATO DALL’ERRORE - IL DISPIACERE DI GERVASONI, UNO DEI VICE DEL DESIGNATORE ROCCHI… - VIDEO

Antonio Vitiello per il "Corriere dello Sport"

marco serra

Il Milan è fortemente amareggiato per l’episodio arbitrale che ha ribaltato il risultato contro lo Spezia. Una svista clamorosa dell’arbitro Marco Serra che ha condannato i rossoneri a perdere tre punti nella corsa allo scudetto. Pubblicamente c’è stata solo la reazione di Stefano Pioli, che ha espresso tutto il rammarico per la decisione frettolosa del direttore di gara di fermare l’azione prima della conclusione di Junior Messias. Le scuse di Serra sono state accettate dal tecnico milanista, ma l’errore resta da matita rossa.

marco serra

Andrea Gervasoni, uno dei vice designatori di Rocchi presente allo stadio, si è detto dispiaciuto per la svista di Serra, che sarà sicuramente fermato per qualche turno. C’è chi ha visto l’arbitro rientrare negli spogliatoi con gli occhi lucidi e lo ha descritto come devastato. Il club di via Aldo Rossi è intenzionato ad alzare la voce nelle sedi opportune, sentendo di aver subito più di un caso controverso durante il campionato, come i due episodi nel finale della trasferta di Bergamo, oppure la decisione che il Milan non ha mai gradito del gol annullato a Giroud nello scontro diretto con il Napoli. Situazioni analoghe e poco fortunate sono capitate pure in Champions League, nello specifico il match casalingo con l’Atletico Madrid con il rigore inesistente fischiato a favore degli spagnoli nei minuti di recupero.

milan spezia serra

IL PRECEDENTE L’episodio di ieri sera ricorda in qualche misura quello di Juventus-Roma (1-0) del 17 ottobre scorso: Orsato concede un rigore, poi sbagliato, ai giallorossi, ma fischiando un attimo prima del gol di Abraham, di conseguenza annullato. Se si risale all’aprile 2009 si trova un precedente molto più simile. E il beneficiario era stato proprio Thiago Motta, che in un Genoa-Juventus segnò su un’azione simile. In quell’occasione il direttore di gara era Gianluca Rocchi, attualmente designatore degli arbitri. Rocchi aveva fischiato un fallo su Giandomenico Mesto al limite dell’area di rigore prima che la palla finisse a Motta, tuttavia in quell’occasione la rete fu convalidata, mentre in Milan-Spezia no.

REAZIONE Il ko interno è doloroso per il Milan, la squadra ha fatto fatica ad accettare il verdetto del campo e molti giocatori una volta rientrati negli spogliatoi di San Siro hanno avuto reazioni di disappunto. Ma ora c’è la reazione. La stagione non è ancora finita, anche se la sconfitta con lo Spezia, per l’episodio finale, ha creato parecchio malumore nell’ambiente. Il calendario pone due big match importantissimi sul cammino dei rossoneri, il primo con la Juve domenica prossima e il successivo contro l’Inter alla ripresa dopo la sosta. Due partite che diranno tutto sulle ambizioni del Milan per il titolo e in generale sul girone di ritorno della squadra di Pioli.

venezia milan

Il Milan oggi non si allenerà, riprenderà domani gli allenamenti per preparare la supersfida contro i ragazzi di Massimiliano Allegri, ma Pioli vorrebbe una reazione decisa e netta dei suoi dopo il clamoroso scivolone a San Siro con lo Spezia: «Questa sconfitta ci deve stimolare - ha detto Pioli alla fine della partita - Le prossime due partite devono essere quelle della svolta». Contro la Juve rientrerà il capitano Alessio Romagnoli dopo il Covid e Tonali dopo il turno di squalifica, ma l’allenatore e la società si aspettano una reazione forte dopo la sbandata inaspettata di ieri sera.

milan roma

milan roma abraham milan spezia milan spezia