ELKANN (LAPO) CHE MORDE: “CARO AMADEUS, E’ NORMALE CHE LA JUVE SIA DAVANTI ALL'INTER” – IL NIPOTE DELL’AVVOCATO SU TWITTER IRONIZZA SUL SIPARIETTO TRA GEORGINA, COMPAGNA DI CR7, E IL CONDUTTORE , TIFOSO NERAZZURRO, CHE HA ESIBITO UNA MAGLIA DOUBLE-FACE - TRA I COMMENTI SPICCA QUELLO, CON GLI EMOTICON CHE RIDONO FINO ALLE LACRIME, DI CLAUDIO MARCHISIO: “SEVERO MA GIUSTO”

Da leggo.it

Lapo Elkann punge Amadeus a Sanremo. Su Twitter ha scritto: «Caro Amadeus è normale che davanti ci sia la Juve e che l'Inter sia dietro». In allegato la foto di Amadeus con la maglia double face, bianconera davanti e nerazzurra dietro, indossata nel siparietto messo in scena con Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, seduto in prima fila in platea all'Ariston.

LAPO ELKANN

Tra i commenti al tweet spicca quello, con gli emoticon che ridono fino alle lacrime, di Claudio Marchisio: «Severo ma giusto». Amadeus, tifoso interista, si era tolto la giacca mostrando sul davanti la maglia della Juve e sulla schiena quella dell'Inter con il numero 9 e il nome di Romelu Lukaku.

amadeus georgina rodriguez amadeus con la maglietta dell'inter