Campione del mondo a 30 anni con l'Argentina e miglior portiere di Qatar 2022. Cosa poteva chiedere di più Emiliano Martinez, che fino a qualche anno fa era una riserva nell'Arsenal e che oggi da portiere dell'Aston Villa ha vinto mettendo la sua firma sul Mondiale tanto agognato dai sudamericani.

Un successo favoloso anche per Martinez, che però si è reso autore di un brutto gesto. Un gesto volgare che ha indignato e ha fatto storcere il naso a tutti coloro che lo hanno visto in diretta. Dibu Martinez è passato da eroe totale, a eroe antisportivo, e un po' cafone. Dopo la partita ha cercato di giustificarsi e ha spiegato perché si era comportato in quel modo.

Titolare dell'Argentina da nemmeno due anni, dopo aver girovagato tra la Premier e la Championship a lungo e dopo essere stato il secondo o terzo portiere dell'Arsenal. Poi all'improvviso l'esplosione. Un portiere che con il tempo diventa davvero forte e che a suon di parate si è guadagnato il posto. E un numero uno da nazionale, perché grande para-rigori. Ne neutralizzò tre in una singola partita di Coppa America (contro la Colombia). Ed è stato decisivo parando un rigore contro l'Olanda e uno contro la Francia.

Non è stato forse il miglior portiere di Qatar 2022. Perché Livakovic e Bounou sono stati altrettanto decisivi, ma il proprio certo non lo ha scippato. Così dopo aver festeggiato il successo, anche con la famiglia, Martinez è salito sul podio prima della premiazione delle due squadre ed ha ricevuto il ‘Guanto d'Oro', un premio affascinante, già solo per il nome e vinto da portiere di elevata caratura.

Il portiere argentino vola e respinge il tiro di Coman.

Quando arriva sul palchetto Martinez riceve il riconoscimento materialmente e sente dei fischi, da parte dei tifosi francesi che non hanno forse apprezzato (oltre le sue parate) pure un gesto scorretto tra un rigore e l'altro. E in quel momento il portiere è autore di un gesto veramente molto volgare. Un gesto anche semplice da interpretare. In modo altrettanto rapido dovunque viene additato di anti sportività.

Emiliano Martinez celebra il suo premio con Leo Messi, il miglior giocatore dei Mondiali.

Molte ore dopo, nel mezzo della festa per il titolo vinto dall'Argentina, Emiliano Martinez è costretto a intervenire sulla questione e parlando con una radio argentina ha detto giustificando il suo gesto osceno: "L'ho fatto perché i francesi mi hanno fischiato. Con me l'arroganza non funziona".

Poi ha commentato i rigori: "Non ho parole per questo. i calci di rigore sono andati come volevamo noi", prima di dedicare il successo alla sua famiglia: "Ho lasciato molto giovane l'Argentina per l'Inghilterra. Dedico questa vittoria a tutta la mia famiglia".

