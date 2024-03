ENNESIMO COLPO DI SCENA NEL CASO REBELLIN: IL TRIBUNALE RESPINGE IL PATTEGGIAMENTO PER IL CAMIONISTA TEDESCO CHE IL 30 NOVEMBRE 2022 TRAVOLSE E UCCISE IL CAMPIONE DI CICLISMO: PM E DIFESA AVEVANO CONCORDATO 3 ANNI E 11 MESI - SI TRATTA DEL SECONDO RIGETTO IN MATERIA, DOPO QUELLO AVVENUTO IN UDIENZA PRELIMINARE. ORA PER L’UOMO CHE È STATO POSTO AGLI ARRESTI DOMICILIARI, SI APRE IL PROCESSO IN SEDE DIBATTIMENTALE…

davide rebellin

(ANSA) Il tribunale di Vicenza ha respinto stamani l'accordo sul patteggiamento della pena di 3 anni e 11 mesi per Wolfgang Rieke, il camionista tedesco di 63 anni che il 30 novembre 2022 travolse e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin. Si tratta del secondo rigetto in materia, dopo quello avvenuto in udienza preliminare. Ora per Rieke, che nel frattempo è stato posto agli arresti domiciliari, si apre il processo in sede dibattimentale.

REBELLIN: PATTEGGIAMENTO RESPINTO, IL 27 MAGGIO IL PROCESSO

(ANSA) - VICENZA, 11 MAR - La richiesta di patteggiamento del camionista Wolfgang Rieke è stata giudicata dal tribunale di Vicenza inammissibile poiché era la stessa già formulata dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare. Lo riferiscono i legali della famiglia di Davide Rebellin, costituitisi parte civile nel processo contro Rieke. I giudici hanno dichiarato aperto il procedimento, e la prima udienza dibattimentale è stata fissata il 27 maggio, sempre davanti al Tribunale berico.

La moglie, la madre e i tre fratelli di Rebellin sono già stati risarciti dalla compagnia di assicurazione del mezzo pesante attraverso la società Studio3A-Valore, e sono assistiti dall'avvocato Davide Picco. "E' stata una bella sorpresa - ha commentato Carlo Rebellin, fratello dell'ex campione -. Non ce lo aspettavamo, temevamo che il collegio, dopo la concessione degli arresti domiciliari all'imputato, acconsentisse anche al patteggiamento.

Non possiamo che essere soddisfatti del fatto che, invece, i giudici abbiano deciso di andare avanti e di mandare a processo Rieke. Rinnoviamo tutti i nostri ringraziamenti per il grande lavoro svolto dalla giustizia italiana per Davide, sia alla Procura sia al Tribunale. Non vogliamo vendetta ma giustizia per Davide, e crediamo che un processo sia la sede giusta per accertare tutti i fatti e per arrivare a una condanna, che non ce lo restituirà ma che sia quanto meno la più congrua possibile", conclude.

il camionista che ha investito rebellin Wolfgang Rieke davide rebellin cristian salvato davide rebellin 1 la bici di davide rebellin dopo l incidente. 2 la bici di davide rebellin dopo l incidente. 1 davide rebellin 9 davide rebellin 8 il camionista che ha investito rebellin Wolfgang Rieke