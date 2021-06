ESCO DI RADU – IL DIFENSORE DELLA LAZIO E IL CASO MURIQI SU REPORT: “DENUNCIO MORABITO" - L’OPERATORE DI CALCIOMERCATO AVEVA DICHIARATO A PROPOSITO DELL'ATTACCANTE: “RADU MI HA DETTO CHE IN ALLENAMENTO, QUANDO DEVE MARCARLO, SI METTE LE PANTOFOLE E LE MANI DIETRO LA TESTA. 18 MILIONI PER UN BIDONE PAZZESCO E FATALITÀ CINQUE PROCURATORI..." - VIDEO

Il 10/05/2018 la Roma annuncia una prodigiosa operazione di mercato: per 8mln € acquista dalla Dinamo Zagabria Ante Coric. L’operazione comporta una commissione da 1,2 mln € la Cornersport Management di Giuseppe Cionci chiede alla Roma. La procura di Zagabria indaga. #Report pic.twitter.com/3DDTzVUW9X — Report (@reportrai3) June 7, 2021

Da corrieredellosport.it

radu

Stefan Radu non ci sta. In una nota apparsa sul sito ufficiale della Lazio, il difensore controbatte alle dichiarazioni di Vincenzo Morabito, operatore di calciomercato intervistato da Report sull’operazione Muriqi:

“A seguito di quanto affermato dal Sig. Vincenzo Morabito durante la trasmissione ‘Report’, trasmessa nella serata di ieri su Rai 3, ci tengo a respingere fermamente le affermazioni per le quali avrei screditato il valore calcistico del mio compagno di squadra Vedat Muriqi. Comportamenti di questo genere non mi appartengono e, la diffusione pubblica di tali asserzioni, ledono gravemente la mia persona. Pertanto rendo noto di aver dato mandato ai miei legali di difendere la mia immagine professionale in tutte le sedi opportune”.

muriqi tare

Le parole di Morabito

In una puntata in cui si ricostruiva l’affare Muriqi tra la Lazio e il Fenerbahce, Morabito in un passaggio aveva dichiarato: “18 milioni? Muriqi non tocca palla. Radu mi ha detto che in allenamento, quando deve marcarlo, si mette le pantofole e le mani dietro la testa. 18 milioni per un bidone pazzesco e fatalità cinque procuratori”. Dichiarazioni che Radu ha rispedito immediatamente al mittente.

vincenzo morabito vincenzo morabito vincenzo morabito