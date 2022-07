ESORDIO “POSITIVO” - LA NAZIONALE DI CALCIO FEMMINILE DOVRÀ FARE A MENO DI VALENTINA CERNOIA ALLA PARTITA D’ESORDIO AGLI EUROPEI: LA GIOCATRICE, CHE DOVEVA SCENDERE IN CAMPO QUESTA SERA CONTRO LA FRANCIA, È RISULTATA POSITIVA AL COVID…

La Nazionale Femminile ha effettuato la rifinitura sul campo del New York Stadium di Rotherham, in vista della sfida alla Francia.

Esordio per le Azzurre agli Europei femminili domenica 10 luglio alle ore 21 italiane. Sold out allo stadio, venduti tutti e 11 mila biglietti disponibili.

Alla vigilia del match ha parlato la ct Milena Bertolini in conferenza stampa: “Alle ragazze chiederò di scendere in campo con coraggio e voglia di sacrificarsi il cammino nel Mondiale francese ci ha sicuramente arricchito, però adesso dobbiamo voltare pagina e pensare al presente, portandoci dietro il bagaglio di esperienza che abbiamo maturato in questi anni”.

Contro la Francia, l’Italia dovrà fare a meno di Valentina Cernoia, rimasta a Blackburn perché indisponibile a causa della positività al Covid. Un’assenza pesante per la nazionale italiana e Bertolini a tal proposito ha detto: “Quando si affronta un torneo del genere bisogna puntare su tutta la rosa che si ha a disposizione, qui con me ho 23 titolari e sono certa che chi giocherà, partendo dall’inizio o entrando a gara in corso, si farà trovare pronta”.

