ESTOTE PARATICI – ECCO LA SCRITTURA PRIVATA FIRMATA DALL'AD DELL'ATALANTA LUCA PERCASSI IN MERITO ALL'OPERAZIONE KULUSEVSKI CON LA JUVE - QUESTA CARTA SECONDO IL "CORSPORT" SAREBBE STATA NASCOSTA E SMENTIREBBE QUANTO AFFERMATO DA FABIO PARATICI AGLI ISPETTORI DELLA CONSOB. IN BASE A QUESTA SCRITTURA PERCASSI SI SAREBBE IMPEGNATO AD ACQUISTARE UN GIOCATORE INDICATO DALLA JUVENTUS PER IL VALORE DI 3 MILIONI. L'INCHIESTA PUÒ ALLARGARSI AD ATALANTA E GENOA: AL VAGLIO GLI AFFARI KULUSEVSKI E ROMERO

Da tuttojuve.com

luca percassi

Stando a quanto afferma il Corriere dello Sport, spunterebbero nuovi elementi in merito all'indagine sui conti della Juventus. In particolare ci sarebbe una scrittura privata firmata dall'ad dell'Atalanta Luca Percassi tra il club bianconero e l'Atalanta in merito all'operazione Kulusevski. Questa scrittura sarebbe stata nascosta e smentirebbe quanto affermato da Fabio Paratici agli ispettori della Consob. L'allora dirigente juventino avrebbe spiegato che tra la Juventus e l'Atalanta ci sarebbe stato un accordo di natura verbale in merito al passaggio in bianconero di Kulusevski.

antonio percassi

Ma secondo i magistrati, in questa scrittura privata, non derivante da impegni morali ma da negozi giuridici non resi pubblici, Percassi si sarebbe impegnato ad acquistare un giocatore indicato dalla Juventus per il valore di 3 milioni. L'Atalanta nel giugno 2020 ha acquistato dai bianconeri Muratore pagando 7 milioni e generando di fatto per la Vecchia Signora una plusvalenza di sei milioni inserita nella relazione finanziaria del 30 giugno 2020. Questo è quanto afferma la procura di Torino nelle richiesta di custodia cautelare avanzata lo scorso giugno in merito alla partnership tra la Juventus e altre società.

KULUSEVSKI

Da eurosport.it

scrittura privata atalanta juve percassi

L'inchiesta Prisma che da settimane sta tenendo banco nell'ambiente Juventus potrebbe presto allargarsi a macchia d'olio su altri club. Lo rende noto La Stampa, secondo cui gli atti potrebbero presto essere inviati alle procure di Bergamo e Genova. Nel mirino degli inquirenti, infatti, sono finite anche Atalanta e Genoa, società che hanno negli ultimi anni imbastito diverse operazioni maggiori e minori con il club bianconero. Sono però in particolare due quelle sotto i riflettori.

Cristian Romero con la maglia del TottenhamCristian Romero con la maglia del Tottenham

Cristian Romero con la maglia del Tottenham

paratici agnelli

La prima, che riguarda tutte e tre le società, è la trattativa per Cristian Romero. Nel luglio 2019 il Cuti si è trasferito in bianconero dal Genoa, restando però poi in prestito in Liguria in Liguria per un'ulteriore stagione; l'Atalanta se lo assicura così in prestito biennale, al costo di 4 milioni con riscatto fissato a 16, rivendendolo poi al Tottenham a circa 50 sotto la supervisione del ds dei londinesi Paratici e chiudendo una plusvalenza notevole.

Altrettanto vantaggioso per i bergamaschi è stato l'affare Kulusevski, che la Juventus ha prelevato proprio dal club bergamasco per 35 milioni più 9 di bonus: un'operazione che ha coinvolto anche Simone Muratore, approdato in nerazzurro e messo a bilancio per circa 7 milioni (cifra, anche questa, che ha insospettito non poco).

Agnelli Cherubini Paratici paratici nedved agnelli fabio paratici foto mezzelani gmt 248 agnelli paratici e nedved JUVENTUS - IL DOCUMENTO SULLA GESTIONE DI FABIO PARATICI