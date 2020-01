8 gen 2020 18:49

ESTRATTO CONTE: L’ESONERO DELL’ATTUALE TECNICO DELL’INTER È COSTATO AL CHELSEA LA SOMMETTA DI 31,2 MILIONI DI EURO – L’EX CT ERA STATO ALLONTANATO NEL 2018 MA AVEVA ANCORA UN ANNO DI CONTRATTO: IN TRIBUNALE 'ANDONIO' HA VINTO LA CAUSA CONTRO I 'BLUES' CHE NON VOLEVANO PAGARGLI LE ULTIME 12 MENSILITÀ – AMMONTANO A 90 MILIONI DI STERLINE I COSTI COMPLESSIVI SOSTENUTI DAL CHELSEA PER GLI ALLENATORI DALL’ARRIVO DI ABRAMOVICH NEL 2004