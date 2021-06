EURO-PALLONATE! PO-PO-PO-PÒRCA PUTTENA! CON BANFI-CANA’ SI AGGIORNA IL TORMENTONE 2006 MA CROSETTI E RIOTTA ARRICCIANO IL NASINO: "LINO BANFI ADESSO ANCHE BASTA" – SUI SOCIAL LA DOMANDA DEL GIORNO E’: ALL'ITALIA CONVIENE ARRIVARE PRIMA O SECONDA NEL GIRONE? - LE PERLE-PIRLA DI FABIO CARESSA (E BEPPE BERGOMI) DURANTE LA TELECRONACA - ADANI FUORI CONTROLLO SU LOCATELLI E BERARDI - VARRIALE A 5 STELLE...

EUROPALLONATE

fabio caressa

LE PERLE-PIRLA DI FABIO CARESSA (E BEPPE BERGOMI) - La "boomerata" del telecronista di Sky dopo il terzo gol di Immobile. “Chiamate Roma 3030", per rifarsi a una vecchia trasmissione di Radio Rai”. Era Chiamate Roma 3131 su Radio2. E poi in un crescendo rossiniano: "Chi ci guida è la visione… che ha avuto Mancini all’inizio di questo ciclo"; "10 vittorie consecutive, secondo 3-0 agli Europei, 965 minuti di imbattibilità. E’ la costanza che dà forza al fuoco"

Bergomi: “Jorginho, non a caso campione d’Europa (pausa)...per club”. Caressa: “Piano, Beppe”. E lo "Zio", già messo a dura prova dai ricordi di Matthaeus la sera prima: “Io non mi freno, io mi entusiasmo, stiamo vedendo qualcosa di bello…”

CARESSA BERGOMI -2

LA VIDA LOCA – Manuel Locatelli racconta che in ritiro gli azzurri ascoltano musica napoletana con Insigne dj. Sono lontani i tempi in cui Paolo Maldini sbomballava i timpani di "Billy" Costacurta con Tupac...

“MADIBA” Adani fuori controllo su Locatelli e Berardi: “Il Sassuolo di De Zerbi non perdeva mai, al massimo poteva lasciare dei punti. È chiaro a tutti, ora?”. Ai più avvertiti il tweet del commentatore Sky ha ricordato la frase attribuita a Nelson Mandela: “Non perdo mai: o vinco o imparo”.

LINO BANFI ORONZO CANA’

VIENI FUORI CANA' - Maurizio Crosetti (Repubblica): “Ma adesso Lino Banfi anche basta”. “Johnny” Riotta risponde su Twitter: “In che senso adesso, Maurizio?” (con faccina sorridente) - E Crosetti: “E’ un adesso retroattivo, sinonimo di sempre”. Nel frattempo, il “porca puttena” di Banfi è già tormentone.

EUROVISIONI

Antonio Dipollina per "La Repubblica"

locatelli

L'entusiasmo era già alto, ora si vola anche più su e ci si lascia andare: fa fede Alberto Rimedio, telecronista su Raiuno e quindi voce ufficiale per il Paese tutto, che in piena estasi post-primo gol spiega che il popopopò dei cori è ufficialmente cambiato, «modificato su ispirazione di Lino Banfi nella versione di Oronzo Canà». Rimedio si è fermato un attimo prima, ma continuando così prima o poi si concederà l' urlo "Porca Puttèna".

locatelli insigne

Già non si parla d' altro, i social brulicano di commenti e ipotesi: all' Italia conviene arrivare prima o seconda nel girone? E si parte disegnando i percorsi possibili che prevedono Ucraina o Austria e poi Belgio oppure Russia o Finlandia e poi Olanda e cosa è meglio o cosa è peggio. È tutta fumisteria, anche dannosa, ma sul tema si andrà avanti per un bel po'.

Sarà un caso, ma dopo la scioccante mossa di Cristiano Ronaldo contro le bottigliette di Coca Cola, adesso nelle interviste, chiunque sia il protagonista, si notano solo le due bottigliette sempre presenti: aspettando magari qualcuno più radicale di Cr7 che le scaraventi direttamente contro il muro.

locatelli

- Con il piglio di un inviato di guerra che sconfina in territorio nemico, Saverio Montingelli della Rai è stato in Svizzera a sondare gli umori dei locali prima della grande sfida. Il vero colpo è stato scovare, mentre passeggiava sul lungolago di Ginevra, il preparatore dei portieri del Servette, intervistato a lungo sulla partita. Va detto che in passato costui era stato anche convocato in nazionale. Per offrire un quadro completo, i servizi in questione avevano come colonna sonora prima uno Jodel dai passaggi commoventi, poi una irresistibile canzone molto alpestre: impossibile recuperare il titolo perché nell' occasione l' app Shazam si è disinstallata da sola.

aristoteles URS ALTHAUS lino banfi

- Altro colpo di Raisport in tema: proprio fuori le Mura Vaticane, intercettata con la telecamera una Guardia Svizzera, vestita di tutto punto con la tradizionale divisa, un pallone e lui, o lei, che palleggiava a lungo con buonissima tecnica.

- «La Uefa ammette la Juventus alla prossima Champions League: "Soffrirete di più così"». ( Unfair Play )

- «E questa sera all' Olimpico ad assistere alla partita della Nazionale sarà presente il Presidente della Camera Roberto Fico». (Enrico Varriale, Raisport).

