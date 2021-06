EUROPEI DA URLO – AGLI OTTAVI GERMANIA-INGHILTERRA E BELGIO-PORTOGALLO (CHI VINCE POTREBBE TROVARE L’ITALIA NEI QUARTI) – LA GERMANIA SI SALVA A SEI MINUTI DALLA FINE CON GORETZKA, METTENDO FINE ALLA FAVOLA DELL’UNGHERIA DEL CT ITALIANO MARCO ROSSI - RONALDO E BENZEMA FANNO DOPPIETTA. LA FRANCIA ORA ASPETTA LA SVIZZERA - BEPPE BERGOMI (SKY): “LA GERMANIA E’ UNA SQUADRA STRANA. FA FATICA A DIFENDERE E CREA OCCASIONI DA GOL CON IL CONTAGOCCE. MA ORA CON LE SFIDE DA DENTRO O FUORI INIZIA UN ALTRO TORNEO…”

La Germania si salva in extremis, mettendo fine alla favola dell’Ungheria del c.t. italiano Marco Rossi. È il verdetto del 2-2 della sfida di Monaco, che ha chiuso il girone F. I tedeschi si sono guadagnati gli ottavi di finale, dove affronteranno l’Inghilterra.

L’Ungheria sblocca con uno splendido tuffo di testa di Szalai all’11’. I tedeschi reagiscono subito, ma vanno al riposo sotto di un gol. Il pari arriva al 66’ con Havertz, che approfitta anche di un errore di Gulacsi. L’Ungheria però torna in vantaggio poco più di un minuto dopo con Schafer. Il pari-qualificazione lo firma Goretzka all’84’, con una staffilata.

PORTOGALLO E FRANCIA INSIEME AGLI OTTAVI

Portogallo e Francia pareggiano 2-2 a Budapest e si qualificano per gli ottavi di finale. Per Ronaldo c'è il Belgio, per Mbappé e soci la Svizzera. E' stata una bella partita, con tre rigori concessi: due sono stati realizzati da Ronaldo per l'1-0 e il definitivo 2-2, in mezzo la doppietta di Benzema (il primo con un penalty, il più dubbio della serata, il secondo con un bel destro convalidato grazie all'ausilio della Var).

