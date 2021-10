26 ott 2021 11:12

IN EXCELSIS THEO (HERNANDEZ) - DANDOLO PER "OGGI": ZOE CRISTOFOLI È INCINTA! IL TERZINO DEL MILAN DIVENTA PAPÀ. DOPO IL COMPLEANNO, THEO È TORNATO NEGATIVO AL COVID CONTRATTO IN NAZIONALE. MA SOPRATTUTTO LA FIDANZATA, EX DI FURBIZIO CORONA, ASPETTA UN BEBÈ: E PENSARE CHE ALCUNI SOSTENEVANO CHE LA COPPIA FOSSE IN CRISI...