FACCE DI BRONZO - UNA GRANDISSIMA STAFFETTA! UN BRONZO STORICO PER L'ITALIA DELLA 4X100 MISTA. L’IMPRESA FIRMATA DA CECCON (DORSO), MARTINENGHI (RANA), BURDISSO (FARFALLA) E MIRESSI (STILE LIBERO). PER L'ITALIA È IL QUINDICESIMO BRONZO, LA TERZA MEDAGLIA NELLA STAFFETTA NELLA STORIA DEI GIOCHI… L'ULTIMA GARA DELLA PELLEGRINI: SESTA CON LA STAFFETTA AZZURRA 4X100 MISTA

Stefano Arcobelli per gazzetta.it

staffetta azzurra 4x100 misti

Una grandissima staffetta! Un bronzo storico per l'Italia della 4x100 mista, impeccabile dalla corsia numero 4. Thomas Ceccon a dorso in 52"52 è secondo, Nicolò Martinenghi idem dopo la frazione a rana in 58"11, Federico Burdisso difende il terzo posto a farfalla in 51"07 e Alessandro Miressi dopo la frazione a stile libero spara 47"47 per una medaglia stupenda, attesa da una vita dal nuoto azzurro.

PRECEDENTI

nicolo martinenghi bronzo 100 rana

C'erano infatti solo due precedenti, ed entrambi a stile libero, di staffetta azzurra sul podio a cinque cerchi: quello della 4x200 ad Atene 2004 di bronzo, e quello della 4x100 sl d'argento qui a Tokyo, con Miressi e Ceccon protagonisti anche oggi nella mista. Una grande impresa nella gara vinta dagli Usa di Dressel col record mondiale in 3'26"79 sulla Gran Bretagna da record europeo in 3'27"51 e sui moschettieri azzurri in 3'29"17. Sotto il podio la Russia in 3'29"22.

federica pellegrini