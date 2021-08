3 ago 2021 16:55

FACCIA DA BRONZO - SIMONE BILES FINISCE TERZA NELLA PROVA SULLA TRAVE, DIETRO LE CINESI CHENCHEN GUAN E XIJING TANG – L’ATLETA HA “AFFRONTATO I DEMONI DENTRO LA TESTA” CHE L’HANNO COSTRETTA A RINUNCIARE ALLE ALTRE GARE, QUEI PERICOLOSI “TWISTIES” CHE LE FANNO PERDERE I PUNTI DI RIFERIMENTO SPAZIALI DURANTE SALTI IN ARIA E VOLTEGGI – MA COME HA FATTO A RECUPERARE IN COSÌ POCO TEMPO DECIDENDO DI SALIRE SULLA TRAVE?