ALLA FACCIA DELLO STOP ALLA TRASFERTA! - LA POLIZIA HA IDENTIFICATO E BLOCCATO 500 TIFOSI DELL'EINTRACHT FRANCOFORTE, ARRIVATI A NAPOLI INSIEME A QUELLI DELL'ATALANTA (LE DUE SQUADRE SONO GEMELLATE) E OGGI NE DOVREBBERO ARRIVARE ALTRI DA BERGAMO - IN CITTÀ SALE LA TENSIONE PER POSSIBILI SCONTRI TRA I GRUPPI DI SUPPORTER: LA CITTÀ È STATA BLINDATA E ALLO STADIO MARADONA SARANNO DISPIEGATI CIRCA 600 AGENTI…

Da www.ilnapolista.it

La sfida di stasera al Maradona tra Napoli e Eintracht è già carica di tensione per l’allarme ultras. Ieri a Napoli sono arrivati 500 tifosi della squadra tedesca mischiati a quelli dell’Atalanta. La polizia li ha identificati e bloccati. Ma oggi se ne attendono altri. Il Corriere dello Sport scrive:

“Il settore Ospiti del Maradona è aperto ma non è stato venduto un solo biglietto e sarà deserto, eppure gli uomini della Questura hanno cominciato già ieri a controllare e identificare i primi 500 tifosi tedeschi e dell’Atalanta, gemellati con quelli dell’Eintracht, giunti in gruppi misti in città in aereo e soprattutto in treno, pur non avendo intenzione di assistere alla grande sfida. Pare proprio ne cerchino un’altra”.

“Il numero, comunque, è destinato a crescere oggi: all’aeroporto di Capodichino è atteso un charter da 180 passeggeri proveniente da Francoforte ma saranno presidiate anche la stazione e la rete autostradale. Oltre allo stadio e alle vie d’accesso al quartiere Fuorigrotta. Il caos”. La tensione è altissima. Ieri, in Prefettura, c’è stato un vertice a cui ha partecipato anche la polizia tedesca ed è stato deciso un notevole dispiegamento di forze dell’ordine.

“In città sono attesi almeno 700 ultras. Tedeschi per la maggior parte, più gruppi di atalantini: tra le due tifoserie c’è un gemellaggio e con i napoletani la tensione è altissima”.

“I primi arrivi sono stati registrati ieri all’aeroporto di Capodichino: una ventina di tedeschi a bordo di un aereo proveniente da Orio al Serio, Bergamo; e poi, nel pomeriggio, altri tre da Francoforte, Stoccarda e Monaco di Baviera. Oggi, invece, è atteso un charter di tifosi dell’Eintracht da Francoforte, evidentemente organizzato prima del divieto di trasferta e mai annullato. Da cittadini dell’Ue nessuno può vietare la libera circolazione, e lo stesso principio è valso per i circa 400 giunti ieri sera, intorno alle 19, in treno da Salerno: quasi tutti tedeschi, con una rappresentanza di tifosi dell’Atalanta.

Ad accoglierli, alla Stazione Centrale, agenti in assetto antisommossa: tutti perquisiti, identificati, filmati e poi scortati a bordo di 6 bus in un hotel del Lungomare (a un passo da quello che ospita l’Eintracht). Napoli blindata e il Maradona presidiato da 600 agenti: gli obiettivi sono evitare scontri in strada e impedire agli ultras tedeschi di avvicinarsi allo stadio”.