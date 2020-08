20 ago 2020 11:25

FAIR PLAY UN PAR DI PALLE - PER ARRIVARE IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE, IL PSG HA SPESO 1,3 MILIARDI DI EURO IN NOVE ANNI - E LE REGOLE UEFA? VALGONO SOLO PER I DISGRAZIATI - NE E’ UN ESEMPIO L'ASSOLUZIONE DEL MANCHESTER CITY, L'ALTRO COLOSSO IN MANO AGLI ARABI CHE IN QUESTI ANNI HA SCHIVATO LE NORME E I CONTROLLI CON UNA CONDOTTA SPREGIUDICATA