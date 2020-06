FANTABOMBE DI MERCATO! DALLA SPAGNA: "IL CHELSEA E’ PRONTO A SPENDERE 120 MLN PER CR7" – MA RONALDO HA 35 ANNI E GUADAGNA 31 MILIONI DI EURO L’ANNO. GLI INGLESI SARANNO ANCHE UN PO' ALLOCCHI MA NON FINO A QUESTO PUNTO - OFFERTA DA CAPOGIRO DEL NEWCASTLE PER IMMOBILE: 135 MILIONI DI EURO, TRA CARTELLINO E INGAGGIO. MA ANCHE IL NAPOLI E’ INTERESSATO AL BOMBER DI LOTITO…

Clamorosa indiscrezione di mercato dalla Spagna sul futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riporta Manolete, giornalista di AS, il Chelsea sarebbe pronto a mettere mano al portafogli per riportare CR7 in Premier League.

Nel dettaglio, per strappare il fenomeno portoghese alla Juve i Blues avrebbero pronta una maxi offerta da 120 milioni. Cifra importante che potrebbe far vacillare i bianconeri, impegnati a far quadrare i conti dopo l'emergenza Coronavirus. Cedendo CR7, Paratici in un colpo solo incasserebbe infatti tanti soldi cash da reinvestire sul mercato, liberandosi anche di un ingaggio pesantissimo.

Al momento si tratta solo di un'indiscrezione e come tale va trattata. Ma è chiaro che con 120 milioni di euro sul piatto qualche considerazione la Juve potrebbe farla sulla possibilità di vendere il suo gioiello più prezioso. Un gioiello carissimo, che a certe cifre potrebbe essere anche sacrificato sull'altare del bilancio in vista di un nuovo progetto. Tutto, ovviamente, col placet di CR7 e di Agnelli.

E magari dopo un finale di stagione da brividi che potrebbe chiudere un ciclo con un risultato storico e dare vita a un nuovo corso bianconero. Sia in termini tecnici che economici. "Il portoghese ha vissuto a Madrid i suoi migliori momenti a livello calcistico e ora è il momento di cambiare aria e di guadagnare qualcosa altrove", scrive Manolete lanciando la bomba di mercato. Si attendono sviluppi.

LAZIO: OFFERTA DA CAPOGIRO PER IMMOBILE, POSSIBILE L'ADDIO

Con 27 reti realizzate in 26 partite è il cannoniere principe della Serie A: Ciro Immobile ha molti estimatori in Italia (ci ha pensato l'Inter) ma soprattutto all'estero, in Premier League. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, proprio dall'Inghilterra è arrivata una mega offerta per l'attaccante campano della Lazio: l'ambizioso Newcastle, ora in mano a un fondo arabo, sarebbe pronto a mettere sul piatto 135 milioni di euro per accaparrarsi il giocatore.

jessica melena e ciro immobile 2

I Magpies secondo le voci vogliono offrire al presidente Claudio Lotito 55 milioni di euro, mentre per il calciatore sarebbe pronto un contratto quinquennale da 8 milioni di euro netti all'anno.

jessica melena e ciro immobile 7

Un'offerta che, se fosse confermata, sarebbe quasi irrinunciabile per il bomber, che all'estero ha già giocato a Dortmund e a Siviglia. Immobile a Roma si è però ambientato benissimo, e già da tempo si parla di un possibile rinnovo di contratto fino al 2025, con un aumento fino a 4 milioni di euro netti a stagione. La metà di quello che prenderebbe in Premier.

Immobile è alla Lazio dal 2016: in quattro stagioni ha messo ha segno 116 gol in 167 partite tra campionato e coppe, vincendo una Coppa Italia nel 2019 e due Supercoppe italiane nel 2017 e nel 2019.

